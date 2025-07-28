Costa de Caparica. Baleia de Bryde avistada com cria junto à praia da Fonte da Telha

“Apercebemo-nos logo que eram baleias, não estávamos era à espera que fossem baleias-de-bryde”, espécie que o diretor do centro nunca tinha visto antes. “Geralmente as que vimos mais são as [baleias] comuns e as baleias-anãs”, acrescentou.

Porém, a surpresa de ver este tipo de baleia tornou-se maior quando, logo a seguir, surgiu outra mais pequena junto à grande: uma cria que acompanhava a mãe. “Em 30 anos de mar, foi a primeira vez que vi uma cria de baleia nas nossas costas“, conta Bernardo Queiroz, apontando que, nas imagens, dá para perceber que a mais pequena sai de “debaixo da mãe”, que usava a barbatana para lhe dar “proteção”.

As imagens foram captadas por um drone, com o barco parado a uma distância de segurança. Porém, contou Bernardo Queiroz, foi quando começou a ouvir o som da aeronave cada vez mais alto que se apercebeu que os animais se estavam a aproximar deles.

“De repente, saem as baleias a dois metros do barco, que estava desligado e parado. Foram elas que escolheram aproximar-se“, disse o diretor, lembrando que estavam “curiosas e descontraídas”.

Os avistamentos de baleias-de-bryde em Portugal Continental são relativamente recentes, sendo um animal que vive em águas tropicais ou temperadas acima dos 16ºC. Como explica o Museu Virtual de Biodiversidade da Universidade de Évora, estas baleias alimentam-se “de cardumes de pequenos peixes e de krill“.

O primeiro espécime registado junto às costas de Portugal Continental, segundo a Associação para a Investigação do Meio Marítimo, aconteceu há quase cinco anos, quando, em agosto de 2020, um macho desta espécie com 15 metros de comprimento foi avistado ao largo da costa algarvia, perto de Albufeira — zona onde Bernardo Queiroz diz que a espécie tem sido avistada este ano.

Nas regiões autónomas, os encontros com estes cetáceos já acontecem há mais tempo. Nos Açores, por exemplo, a presença das baleias-de-Bryde foi confirmada pela primeira vez em 2004, há mais de vinte anos, segundo um estudo que envolveu a Universidade dos Açores e a associação de estudo de cetáceos Whale Watch Azores.