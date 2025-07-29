Este artigo foi originalmente publicado no 20.º número da

revista DDD – D de Delta.

De perfil sensorial marcante, com notas de chocolate e nozes torradas, encorpado e de sabor único – assim é o novo Delta Q UNIQ. Este expresso torna-se verdadeiramente ímpar pela sua intensidade: nível 16, a mais elevada alguma vez apresentada pela marca. É um blend para quem gosta de um café que não se esquece – ou, como diz a nova campanha, “intenso, como os portugueses gostam”.

Mas o que é isso de um café intenso? A palavra que todos usamos corriqueiramente pode querer dizer muitas coisas diferentes. O mestre de torra da Delta Cafés, Adelino Cardoso, desconstrói o conceito melhor do que ninguém.

As pessoas comentam habitualmente se o café é forte ou se é aguado, e pensam nisso como intensidade, mas é redutor. O primeiro passo para pensar em intensidade é retirar a palavra forte da equação. É uma palavra que eu considero destrutiva.”

Isto porque, explica Cardoso, “forte” tem um significado bastante subjetivo, e parece acabar rapidamente com qualquer discussão sobre as diferentes características que podemos encontrar num café. “Prefiro falar de corpo, aroma, acidez e amargor. Um café pode ser intenso em aroma, ou em acidez, depende da origem, da torra, da moagem, da extração.”

Adelino Cardoso sabe tanto sobre o tema porque é ele o responsável pelas primeiras etapas de desenvolvimento dos blends de café, que ditam o perfil de cada novo lote. No caso do Delta Q UNIQ, o desenvolvimento do produto partiu de um desafio ousado, proveniente do departamento de marketing da Delta Q, em Lisboa: criar o café mais intenso de sempre.

“Recebemos o pedido com entusiasmo e pusemo-nos logo a trabalhar”, recorda o senhor Adelino. “Lançámos as origens, desenhei a curva de torra, fizemos testes no laboratório com diferentes moagens e perfis de extração, tentando sempre criar um café intenso e envolvente.”

O processo foi de avanços e recuos e estendeu-se por mais de uma semana. Envolveu provas em chávena, em formato expresso, e opiniões cruzadas de toda a equipa, seguidas de uma série de degustações, antes de poder ser oficialmente aprovado. Assim nasceu a fórmula do Delta Q UNIQ, um café com nota 16 de intensidade.

De acordo com a diretora de comunicação e marketing de cafés do Grupo Nabeiro, Mónica Oliveira, este lançamento responde à procura crescente de cafés mais encorpados e experiências sensoriais marcantes.

O Delta Q UNIQ surge para reforçar a aposta da Delta Q em inovação e no seu posicionamento como marca especialista em café expresso, com um café mais intenso e marcante, com a qualidade de sempre.”

A campanha associada ao lançamento – com o título “A este café, nenhum português chama cafezinho” – reconhece o traço cultural da intensidade como parte do ADN do consumidor nacional. “Para os portugueses, a intensidade do café representa um traço identitário, uma ligação emocional e sensorial, que define um café único, que é nosso, de alma e gosto português”, acrescenta.

O resultado é um expresso robusto e aveludado, com um perfil de sabor encorpado, cremosidade intensa e um aroma que perdura. É um café quente na boca, com densidade e estrutura. Isso deve-se sobretudo à origem do blend – uma combinação de cafés robustas africanos e de cafés arábicas da América Central, com equilíbrio entre a doçura e os óleos naturais dos arábicas, e a força encorpada dos robustas. Ao contrário dos cafés de intensidade mais baixa – suaves, com notas cítricas ou frutadas e textura leve – este é o mais intenso dos blends Delta Q: encorpado, de sabor e aroma marcantes, tem a mais longa duração na boca.

Como diz Adelino, “os robustas dão-nos o corpo, e dentro dos robustas há cafés de bebida mole, mais macios, e de bebida dura”. Depois, as características foram trabalhadas, da torra à moagem, para fazer sobressair toda a intensidade do café. “Temos de encontrar o equilíbrio perfeito, com saber, para irmos à procura do sabor. O café é que nos comanda, não somos nós que comandamos o café.”

Como destaca a campanha de comunicação: “A este café, nenhum português chama cafezinho”. Foi uma forma bem–humorada de elogiar o café, mas também o consumidor português: apaixonado, com um paladar exigente, que valoriza cafés intensos, encorpados e memoráveis e não abdica da qualidade de sempre. Missão cumprida para Adelino Cardoso e para a equipa que fez nascer o Delta Q UNIQ. “Há muita história e muito trabalho por trás de uma chávena. É nesse trabalho invisível que nos focamos todos os dias, e a diferença sente-se.”

Texto: Mariana Abreu Garcia

Fotografia: Mariana Alvarez Cortes