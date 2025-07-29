A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa assinou esta terça-feira um contrato para a construção de uma nova residência universitária no Campus da Caparica, em Almada, que deverá estar pronta em junho de 2026.

Segundo da faculdade, a “NOVA FCT Student Residence Hall” será a primeira de duas novas residências do Campus da Caparica, ficando a instituição com um total de 614 camas no final de 2026, entre as duas novas residências e a já existente.

Em 2027, estão ainda previstas mais 280 novas camas de uma residência privada a construir no Campus da Caparica, perfazendo assim um total de cerca de 900 camas.

Em comunicado, a NOVA FCT explica que a nova residência tem um valor total de 7.616.790,05 euros e terá um financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) de mais de 7,4 milhões de euros, sendo o remanescente cofinanciado pela faculdade.

O início da construção da “NOVA FCT Student Residence Hall” está previsto para o último trimestre deste ano, prevendo-se a conclusão para junho de 2026, adianta a faculdade.

“O lançamento da construção desta residência enquadra-se na estratégia da faculdade de ampliação da oferta de alojamento, que inclui a remodelação e modernização da já existente Residência Fraústo da Silva, localizada também no Campus da Faculdade”, lê-se ainda na nota.

A atual residência, acrescenta a instituição, com abertura prevista para setembro, “prevê equipamentos modernos, funcionais e mais sustentáveis, com utilização de materiais com menor impacte ambiental, trazendo total conforto aos estudantes”.

“A construção das novas residências vai permitir oferecer melhores condições de alojamento aos nossos estudantes, muitos deles deslocados, eliminando uma das principais barreiras no acesso ao Ensino Superior: a habitação condigna e acessível”, refere o diretor da NOVA FCT, José Júlio Alferes, citado na nota.

José Júlio Alferes sublinha ainda que a “NOVA FCT Student Residence Hall”, a par do fim das obras de recuperação da residência Fraústo da Silva e da construção das restantes novas residências, “vão permitir o aumento exponencial da oferta de alojamento do Campus da NOVA FCT, que se pretende mais sustentável, inclusivo e que potencie ao máximo o percurso educativo e académicos dos alunos”.

A construção está enquadrada no Programa Nacional de Alojamento para o Ensino Superior (PNAES) apoiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Atualmente, a Universidade Nova de Lisboa dispõe de outras duas residências universitárias em Lisboa: a residência universitária Alfredo de Sousa, em Campolide e com 180 camas, e a residência universitária do Lumiar, com 70 camas.

Na nota é ainda referido que, em paralelo, através dos Serviços de Ação Social da Universidade Nova de Lisboa (SASNOVA), a universidade realizou diversas parcerias e protocolos com outros organismos para dar resposta às necessidades de alojamento.

A NOVA FCT foi fundada em 1977 na zona da Caparica, no concelho de Almada, distrito de Setúbal, e tem no seu campus cerca de 8.500 estudantes, mais de 500 docentes e investigadores, 243 funcionários e mais de 1000 projetos.

A faculdade acolhe 18 centros de investigação reconhecidos pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e está integrada nas prestigiadas redes de universidades tecnológicas CESAER, EUTOPIA, University Industry Innovation Network e Young European Research Universities Network tendo ainda parcerias com universidades europeias e americanas.

Além dos 15 hectares construídos, a faculdade vai expandir-se para os 17 hectares restantes, uma expansão que inclui a infraestrutura de ciência e tecnologia Madan Parque.