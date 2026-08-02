Prazos ultrapassados, "golpadas" e tribunais. Há uma guerra aberta na Universidade Nova e o caso pode acabar nas mãos do Governo

Um reitor que foi eleito, mas cuja eleição ainda não foi validada. Um Conselho Geral responsável por o eleger, mas que terá tomado decisões quando já estava a funcionar para lá dos prazos. E um Conselho de Curadores que precisa de aconselhamento jurídico, mas que terá visto esse pedido ser-lhe negado pela Reitoria. Há uma guerra jurídica aberta na Universidade Nova de Lisboa (UNL), que já deu origem a 10 processos em tribunal e que tem deixado em suspenso a conclusão do processo de escolha da nova liderança da universidade. O caso é complexo e começou a desenrolar-se no final de 2025, mas este ano agravou-se e, agora, está tudo num impasse. O caso pode acabar nas mãos do ministro da Educação.

No início desta semana, o caso ganhou nova dimensão pública quando foi arrastado para as redes sociais: surgiram críticas contra os membros do Conselho de Curadores da UNL, órgão com a responsabilidade de dar aval final à eleição do reitor da UNL — foi precisamente aí que o processo parou e foi isso que deu azo a críticas de uma “golpada” na Nova.

Daniel Oliveira, jornalista e comentador, recorreu à rede social X para escrever que “o Conselho de Curadores da Universidade Nova e a sua presidente [Estela Barbot] recusam-se, sem qualquer legitimidade, a aceitar os resultados eleitorais para o reitor, não os homologando e mantendo a UNL num limbo”. A publicação terminava com a tirada do comentador: é necessário, escrevia, “haver limites para as golpadas da rapaziada da Nova SBE e seus amigos”. Anexa ao texto, uma imagem da presidente do Conselho de Curadores.

O Conselho de Curadores da Universidade Nova e a sua presidente recusam-se, sem qualquer legitimidade, a aceitar os resultados eleitorais para o reitor, não os homologando e mantendo a UNL num limbo. Tem de haver limites para as golpadas da rapaziada da Nova SBE e seus amigos. pic.twitter.com/j9D3hu8Bla — Daniel Oliveira (@danielolivalx) July 25, 2026

Mas vamos por partes: afinal que órgão é este, qual o seu peso e porque é que ainda não validou a eleição do reitor da UNL, Paulo Pereira? Para chegar à resposta a estas questões é preciso atravessar três eleições para o mesmo cargo, a intervenção dos tribunais e uma guerra de argumentos jurídicos que não tem fim à vista.

O processo de eleição do reitor da UNL começa nas mãos do Conselho Geral. Este órgão da Nova é composto por 19 pessoas (desde representantes dos professores e investigadores a representantes de estudantes e pessoal não docente), às quais se juntam, por nomeação, mais oito membros da sociedade civil. Entre as suas várias funções incluem-se, por exemplo, “aprovar o regulamento relativo à eleição do reitor, organizar o procedimento de eleição e eleger o Reitor”, e também “deliberar, destituir ou suspender o reitor”, lê-se no Regimento.

Uma outra função é “propor ao Conselho de Curadores alterações aos Estatutos” pelos quais se rege a Universidade. Foi precisamente isso que o Conselho Geral, à época liderado por Luísa Ferreira, fez: apresentou ao Conselho de Curadores novos Estatutos que queria ver aprovados — mas este órgão recusou-se a validar o documento. Esse terá sido o momento fundador da cisão entre Conselho Geral e Reitor (Paulo Pereira), de um lado, e Conselho de Curadores, do outro lado.

O Conselho de Curadores é composto por cinco pessoas nomeadas pelo Governo, sob proposta do Conselho Geral, e reúne pessoas com experiência na área académica, empresarial, cultural, de relações internacionais e de inovação científica e tecnológica. Uma das suas principais funções é validar a eleição do novo reitor.

Fonte da Universidade Nova de Lisboa relata ao Observador que a recusa dos Curadores em aprovar a proposta de novos estatutos teve que ver com o facto de, na altura, “estar para sair o novo Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior [RJIES], pelo que não fazia sentido aprovar novos estatutos” tendo em conta que, dentro de pouco tempo, eles teriam de ser novamente revistos para garantir que estavam em linha com o novo RJIES.

Uma outra fonte próxima do processo refere que essa “pressão” exercida pelo Conselho Geral para a aprovação dos estatutos trazia uma consequência: caso não fosse dado aval ao documento, o processo de eleição do novo Conselho Geral (que caducaria o seu mandato no final de 2025) não avançaria — e foi precisamente isso que aconteceu. “Por razões políticas internas, Luísa Ferreira [a presidente daquele órgão de governo da universidade] insistiu que estes Estatutos tinham de ser aprovados e, como não foram, não convocou eleições” para o Conselho Geral”, conta uma fonte conhecedora de todo o processo.

De acordo com o regime que rege as instituições do Superior — o RJIES —, o mandato do Conselho Geral é de quatro anos. O órgão presidido à época por Luísa Ferreira tomou posse a 23 de março de 2022, pelo que deveria ser substituído em março de 2026. Luísa Ferreira “devia ter convocado eleições em dezembro [de 2025], para em março haver um novo Conselho Geral eleito”, mas não foi isso que aconteceu.

E é aqui que surge a primeira tensão entre o Conselho Geral e o Conselho de Curadores, porque o facto de o primeiro permanecer mais tempo em funções influenciou, mais tarde, a votação para eleger o novo reitor da UNL, argumentam fontes ouvidas pelo Observador.