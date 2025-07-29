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Portugal continental está esta terça-feira novamente sob aviso amarelo devido à persistência de temperaturas elevadas, sendo a única exceção o distrito de Faro, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Nos distritos de Lisboa, Leiria e Aveiro o aviso começa às 09h00 desta terça-feira, enquanto nos outros distritos, já está em vigor.

Todos os avisos vão prolongar-se pelo menos até às 18h00 de quinta-feira.

Na Madeira, a Costa Sul e as regiões montanhosas também estão com aviso amarelo, até às 18h00 desta terça-feira, devido ao calor.

O aviso amarelo, o menos grave, é emitido quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Para esta terça-feira, o IPMA prevê tempo quente com céu geralmente limpo, vento por vezes forte na faixa costeira a norte do Cabo Raso e nas terras altas.

Setúbal deverá ser a cidade mais quente do continente, com uma previsão de 40 graus de temperatura máxima, seguida de Lisboa e Santarém com 39 graus.

Perigo máximo ou elevado de incêndio rural a norte, centro e Algarve

Devido a este tempo quente quase todos os concelhos das regiões norte, centro e do Algarve estão esta terça-feira em perigo máximo ou muito elevado de incêndio rural, segundo dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No litoral norte, apenas os concelhos de Esposende (Braga), Póvoa de Varzim (Porto) e os de Murtosa, Aveiro e Ílhavo (todos no distrito e Aveiro) estão em perigo moderado de incêndio rural.

No Algarve, os concelhos de Olhão, Faro, Albufeira e Lagoa são os únicos em perigo moderado. Nos restantes, a previsão do IPMA é de perigo elevado a máximo.

De acordo com os cálculos do IPMA, o perigo de incêndio rural vai manter-se elevado nos próximos dias nestas mesmas regiões do interior norte e centro e no Algarve.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.