O secretário-geral do PS disse esta terça-feira que uma das prioridades do partido a ser reafirmada na próxima convenção autárquica, marcada para sábado em Coimbra, será defender uma nova lei das finanças locais.

José Luís Carneiro falava na sessão pública de apresentação da candidatura de Inês de Medeiros a presidente da Câmara Municipal de Almada, no distrito de Setúbal, que decorreu esta terça-feira junto aos Paços do Concelho.

A defesa de uma nova lei das finanças locais, explicou, visa garantir que são financiadas, com os meios necessários, as políticas locais de habitação.

“Não podemos ficar a meio do caminho e não podemos confiar nas opções de política do Governo que prometeu passar de 26 mil para 59 mil, que agora veio prometer passar de 59 mil para 130 mil, mas aquilo que fez até agora foi limitar-se a entregar as casas que nós deixámos preparadas e resolvidas com as políticas do Governo do Partido Socialista”, disse.

Na sua intervenção perante uma plateia de apoiantes da candidatura de Inês de Medeiros, José Luís Carneiro assumiu ainda o compromisso do Partido Socialista de lutar na Assembleia da República para a concretização do túnel da Trafaria, classificando a medida como uma prioridade política fundamental “para desbloquear a relação de Almada com Lisboa e o tráfego e o movimento que hoje se faz na relação desta cidade com a área metropolitana de Lisboa”.

Sobre a candidatura apresentada esta terça-feira, José Luís Carneiro disse que não é só para ganhar Almada, mas sim para eleger o sexto vereador e exortou todos a lutar pela conquista das câmaras municipais onde o partido socialista concorre no distrito de Setúbal.

“A partir destas vitórias vamos ser capazes de reerguer o PS e voltar a colocar o PS como primeiro partido português, e vamos de novo merecer a confiança para governar Portugal”, frisou.

Nas próximas eleições autárquicas, adiantou, as portuguesas e as portuguesas serão chamados a afirmar e a reafirmar os valores fundamentais em detrimento das opções políticas que procuram instrumentalizar o medo, estimular as clivagens e as divisões, estimular o ódios e os conflitos.

“A mensagem que nós temos para responder a essa instrumentalização dos medos é a mensagem da generosidade, da confiança no futuro em que todas e todos nós acreditamos”, frisou.

A atual presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros (PS), candidata-se ao terceiro mandato, tentando manter a autarquia conquistada em 2017 à CDU. Os comunistas governavam o município desde após o 25 de Abril.

O atual executivo é composto por cinco eleitos do PS, quatro da CDU, um do BE e um do PSD. Tanto em 2017 como em 2021, PS e PSD fizeram um acordo para formar uma maioria absoluta no executivo.

O concelho de Almada tem perto de 184 mil habitantes, distribuídos por 70 quilómetros quadrados, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).