Uma câmara a bordo de uma missão da NASA tem observado pequenos pontos brilhantes e disseminados nas planícies em redor do Polo Norte de Marte, a uma latitude de 75 graus.

A observação foi feita pela câmara HiRISE, a bordo da missão Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) da agência espacial norte-americana (NASA), noticiou na terça-feira a agência Europa Press.

Estes pontos parecem ser geada ou gelo persistente, que duram até ao verão e, em alguns casos, durante todo o verão, de acordo com uma declaração no site deste instrumento, operado pela Universidade do Arizona, nos EUA.

“Isto demonstra que o gelo é perene ou quase perene, o que significa que o ambiente está a aproximar-se de condições nas quais o gelo à superfície pode acumular-se e sobreviver”, pode ler-se.

Esta imagem foi adquirida para monitorizar alguns depósitos perenes maiores perto do centro, bem como pequenos pontos brilhantes e disseminados durante a maior parte da observação.

A imagem corresponde ao solstício de verão do hemisfério norte marciano, o equivalente ao início de julho na Terra.