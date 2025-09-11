O Banco Central Europeu (BCE) deverá manter esta quinta-feira as taxas de juro inalteradas pela segunda reunião consecutiva porque prevê que o crescimento continue e a inflação se mantenha estável.

Os mercados e analistas preveem que o BCE mantenha a taxa de juro dos depósitos bancários em 2%, valor considerado neutro para a zona euro, ou seja, que não estimula nem trava o crescimento económico.

Esta reunião do BCE realiza-se depois da nova queda de um Governo em França na segunda-feira e o recrudescimento das guerras da Rússia na Ucrânia, com o ataque à Polónia, e no Médio Oriente, com o ataque de Israel em território do Catar.

O BCE também publicará quinta-feira novas previsões macroeconómicas de inflação e crescimento, depois de os economistas da instituição terem estimado em junho um crescimento de 0,9% em 2025, 1,1% em 2026 e 1,3% em 2027, com uma inflação de 2% em 2025, 1,6% em 2027 e 2% em 2027.