A Polícia Judiciária (PJ) da Guarda deteve, esta quinta-feira, um jovem de 16 anos, “em flagrante delito”, por fortes suspeitas da prática de crimes de pornografia de menores e de abuso sexual de crianças.

“A investigação teve início após uma queixa efetuada pela mãe de uma das vítimas”, adianta a PJ em comunicado enviado à agência Lusa.

O menor foi detido por elementos do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, que desenvolveu “de imediato” diligências investigatórias que comprovaram que, “reiteradamente, o suspeito acedia e detinha conteúdos de pornografia infantil em suporte informático“.

“Na sua posse foram encontrados cerca de duas centenas de filmes e fotografias de crianças e menores de idade, sendo, pelo menos, um produzido pelo próprio”, acrescenta a Judiciária.

Devido à idade do detido, o processo vai transitar para o Tribunal de Família e Menores.

O inquérito é titulado pelo Ministério Público da Guarda.