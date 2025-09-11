A Polícia de Segurança Pública (PSP) registou, durante o ano letivo 2024/2025, 130 situações de bullying e 21 de cyberbullying nas escolas, registando menos casos face ao ano anterior.

Num balanço feito esta quinta-feira, a propósito do arranque do ano letivo, a PSP refere que, em 2024/2025, o número de casos de bullying e cyberbullying diminuiu em relação ao ano anterior.

Com menos quatro casos de bullying, foram identificadas 130 situações, a que se somam 21 de cyberbullying, menos nove do que em 2023/2024.

“Esta foi novamente a temática mais trabalhada junto da comunidade escolar, tendo sido realizadas 6.336 ações de sensibilização que contaram com a participação de 131.246 alunos, e ainda 1.481 contactos individuais de prevenção criminal”, refere o comunicado.

No último ano letivo, as equipas do Programa Escola Segura realizaram um total de 31.640 ações de sensibilização dedicadas a diversos temas, com 730.934 participantes, e 82.834 contactos individuais de prevenção criminal.

Esta quinta-feira, dia em que mais de 1,6 milhões de alunos começam a regressar às aulas, a Guarda Nacional Republicana (GNR) vai iniciar a operação “Escola Segura” nos estabelecimentos de ensino para garantir o regresso às aulas “com toda a tranquilidade”, com um conjunto de ações de sensibilização dirigidas aos alunos, professores e encarregados de educação.

Em comunicado, a guarda indica que as ações vão abranger mais de 4.600 estabelecimentos escolares e mais de 678 mil alunos na sua área de responsabilidade, em todo o país.

Estas ações visam sensibilizar “para a necessidade de adoção de comportamentos de autoproteção, ao nível da segurança em geral, de comportamentos inclusivos no seio da comunidade e prevenindo comportamentos desviantes da ordenação social”.

A GNR adianta que no âmbito deste programa, que este ano celebra 33 anos de existência, foram apreendidas no último ano letivo 73 armas em ambiente escolar, destacando-se 53 armas brancas, seis armas de fogo e cinco de ar comprimido.

Foram também registados 2.354 crimes em ambiente escolar, destacando-se a ofensa à integridade física voluntária simples (890), a ameaça e coação (374) e o furto (183).

A Guarda registou igualmente 1.198 ocorrências de natureza não criminal, incluindo colaborações com as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) (338), os relatórios de serviço (234) e as situações de abandono escolar (234).

No último ano letivo, a GNR realizou 16.318 ações de sensibilização junto de 873.328 utentes da comunidade escolar abrangidos (alunos, professores, auxiliares de educação e encarregados de educação).

A GNR vai também esta quinta-feira, no arranque do ano letivo 2025/2026, dar atenção à segurança no transporte de alunos devido ao aumento de trânsito no regresso às aulas.

Na nota, a Guarda alerta ainda para “os perigos do bullying e do cyberbullying, fenómenos que podem causar grande sofrimento emocional e, em casos mais graves, impactar negativamente a saúde mental e física das crianças e jovens”.

No último ano letivo, as esquipas do Programa Escola Segura realizaram um total de 31.640 ações de sensibilização dedicadas a diversos temas, com 730.934 participantes, e 82.834 contactos individuais de prevenção criminal.

Para o próximo ano letivo, estão já programadas 10 operações nacionais dedicadas à prevenção e sensibilização para o bullying e cyberbullying, direitos humanos e igualdade, prevenção da violência no desporto, delinquência juvenil e posse e uso de armas.

As ações de sensibilização da PSP vão debruçar-se também sobre a utilização segura da internet, número de emergência 112, violência doméstica e no namoro, comportamentos aditivos, maus tratos e abusos sexuais e segurança rodoviária.