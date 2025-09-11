A Cateringpor, participada em 51% pela TAP e em 49% pela Gate Gourmet Switzerland GmbH, iniciou um processo de despedimento coletivo que abrangerá 30 trabalhadores, no âmbito de “um ajustamento estrutural” atribuído a constrangimentos económicos.

“Esta é uma decisão difícil, tomada num contexto exigente, mas com a firme convicção de que é absolutamente necessária para garantir a sustentabilidade futura da Cateringpor”, disse à Lusa fonte oficial da empresa que presta serviços de catering a companhias aéreas.

Segundo noticiou esta quinta-feira o Expresso, a perda de clientes como a Emirates, American Airlines, Ethiad Airways e Air Canadá contribuiu para a situação financeira da empresa e a implementação do processo de despedimento coletivo.

Em janeiro de 2025, a TAP integrou no seu perímetro direto as participações que a TAP SGPS detinha na Cateringpor, no âmbito do plano de reestruturação aprovado pela Comissão Europeia.

Esse plano, que permitiu a injeção de ajudas públicas durante a pandemia que totalizaram cerca de 3,2 mil milhões de euros, obriga a transportadora a concentrar-se na atividade de transporte aéreo e a alienar participações em áreas consideradas não essenciais, como o catering e o handling. A venda da Cateringpor deverá assim concretizar-se até ao final deste ano, como condição imposta por Bruxelas para a reprivatização da TAP.

Nas mesmas respostas enviadas à Lusa, a empresa detalhou ainda que o processo de despedimento se desenvolverá ao longo das próximas semanas e garantiu que será conduzido “em rigoroso cumprimento das disposições legais aplicáveis e de forma transparente, em diálogo permanente com os trabalhadores e seus representantes”.

De acordo com os dados financeiros mais recentes, relativos a 2023, a Cateringpor tinha em média 1.280 trabalhadores, mais 25% do que no ano anterior, e registou um resultado líquido de 2,5 milhões de euros, um crescimento de 5,2% face a 2022.