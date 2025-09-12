A Carris vai ajustar, a partir de domingo, a carreira 19B, entre Campo Mártires da Pátria e Circulação São Bento, para responder à suspensão temporária do ascensor do Lavra, após o descarrilamento do elevador da Glória, informou esta sexta-feira a empresa.

Segundo a transportadora pública rodoviária, a carreira 19B terá o seguinte percurso: Campo Mártires da Pátria, Praça da Alegria, Av. da Liberdade (eixo central), Restauradores, Av. da Liberdade (com paragem transposta do Largo da Anunciada), Rua das Pretas, Rua do Telhal, Calçada Moinho de Vento, Campo Mártires da Pátria, Travessa do Torel, Travessa do Forno do Torel, Rua do Câmara Pestana (com paragem no topo do Lavra), Rua do Instituto Bacteriológico e novamente Mártires da Pátria, onde retoma o seu percurso.

Com o ajustamento serão “criadas duas paragens novas: no eixo central da Av. da Liberdade, para transposição do Largo da Anunciada, e na Rua Câmara Pestana, na saída do ascensor do Lavra”.

De acordo com a Carris, esta carreira funcionará entre as 07h30 e as 21h00 nos dias úteis, e entre as 10h00 e as 20h30 aos fins de semana e feriados.

Além deste ajuste, a empresa tinha já anunciado as alternativas aos ascensores da Glória e da Bica, tendo entrado esta sexta-feira em funcionamento uma nova carreira circular 51E Glória — circulação Largo do Carmo, com circulação diária entre as 07h00 e as 21h30.

Enquanto o ascensor da Bica se encontra encerrado, a Carris recomenda a utilização da carreira 22B Cais Sodré — circulação Príncipe Real, que liga a Rua de São Paulo ao Largo do Calhariz, que funciona todos os dias entre as 07h00 e as 20h30, acrescenta-se na nota.

O elevador da Glória, sob gestão da Carris, descarrilou a 3 de setembro, num acidente que provocou 16 mortos e duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades.

Na sequência do acidente, a autarquia determinou a suspensão do funcionamento dos ascensores e elevadores da cidade para verificação técnica das condições de segurança.