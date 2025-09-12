Até ao final de 2026. É esta agora a expectativa do Governo para a conclusão da inventariação do parque imobiliário do Estado. Segundo o secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, José Maria Brandão de Brito, “a nossa expectativa é que até final do ano que vem esteja completamente inventariado o parque imobiliário do Estado”.

Em audição parlamentar, o governante garante que agora está a ser dado “um grande impulso inventariação” para se “conhecer o património imobiliário”, ficando a avaliação do património para mais tarde.

O Governo quer saber quais são os imóveis e quais estão afetos a cada entidade. José Maria Brandão de Brito garante que serão “retirados os imóveis não necessários e poderão ser devolvidos ao mercado imobiliário e arrendamento”. Assume que a Estamo, empresa pública de gestão de imóveis, tem nova administração que dará “um impulso novo para conduzir esta estratégia”.