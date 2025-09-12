O PS entregou esta sexta-feira na Assembleia da República uma proposta de redução do IRC para as empresas que se localizam no interior, a adoção do IVA zero para os bens alimentares essenciais e um IRS “mais favorável” para os jovens.

O anúncio foi feito pelo secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, na Guarda, afirmando que “são boas notícias, numa altura em que o Governo quer um debate sobre a dimensão fiscal, no parlamento, na próxima quinta-feira”.

O líder socialista participou na cerimónia de apresentação do candidato à Câmara da Guarda, António Monteirinho, e antes da sessão, questionado pelos jornalistas, foi breve a comentar a sondagem esta sexta-feira divulgada pelo Diário de Notícias, que, pela primeira vez, coloca o Chega à frente da AD e do PS nas intenções de voto para as legislativas.

“Há sondagens para todos os gostos, nós também temos as nossas, que nos dão à frente, outras que nos dão empatados com a AD, mas sempre o Chega em terceiro lugar”, respondeu.

Para José Luís Carneiro, as propostas de alteração da estrutura fiscal apresentadas pelos socialistas em São Bento são “as matérias que preocupam as pessoas“.

A redução do IRC para as empresas situadas no interior era um compromisso que o secretário-geral do PS tinha assumido quando fez o percurso da Estrada Nacional (EN) 2, em agosto.

“Também recomendamos ao Governo que possamos adotar um IVA zero para os bens alimentares essenciais, à luz dos compromissos que assumimos em campanha eleitoral, ainda com o anterior secretário-geral do PS”, lembrou.

“Em terceiro lugar, queremos que os jovens possam ter um IRS mais favorável, que permita acumular com os apoios, nomeadamente, destinados às propinas do ensino superior”, adiantou José Luís Carneiro.

Na Guarda, o antigo ministro da Administração Interna também deu outro exemplo de “boa notícia”, a de ter sido ele quem decidiu executar a instalação do Comando Nacional da Unidade de Emergência, Proteção e Socorro (UEPS) da GNR, na Guarda.

“A UEPS tem aqui vários militares que contribuem para a economia local, para a segurança do território e para o desenvolvimento desta região”, disse.

O líder socialista acrescentou que esta medida fez parte “das decisões tomadas por António Costa para valorizar os municípios do interior”.