Um homem, de 51 anos, foi detido pela PSP, em Beja, por suspeitas de maus-tratos físicos e negligência grave, praticados contra a sua companheira, de 45 anos, que estava acamada, revelou esta sexta-feira aquela força de segurança.

O Comando Distrital de Beja da Polícia de Segurança Pública (PSP) indicou em comunicado que o homem, residente em Beja, foi detido na quarta-feira, em cumprimento de mandado de detenção fora de flagrante delito, emitido pelo Tribunal Judicial de Beja.

Segundo a polícia, “a detenção surge no âmbito de uma investigação por suspeitas de maus-tratos físicos e negligência grave” praticados contra a sua companheira, que “se encontrava acamada, sem mobilidade e sem acesso a cuidados de higiene no interior da habitação comum”.

O suspeito tinha sido previamente identificado e constituído arguido no dia 2 de setembro, após a vítima ter dado entrada no serviço de urgência do hospital de Beja no dia 29 de agosto, adiantou a PSP.

“Perante a gravidade do quadro clínico apresentado e os indícios recolhidos, foram encetadas diligências de investigação que culminaram na emissão do mandado de detenção e na apresentação do suspeito a primeiro interrogatório judicial”, acrescentou a polícia.

Apesar de se encontrar em liberdade, de acordo com a PSP, foram impostas ao arguido medidas de coação, nomeadamente a de “proibição de contacto pela vítima, bem como apresentações periódicas na PSP de Beja”.