Uma pessoa morreu este sábado atropelada por um comboio Alfa Pendular na Linha ferroviária do Norte, em Santarém, disseram à agência Lusa várias fontes.

Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Lezíria do Tejo, o alerta para o acidente, na Ribeira de Santarém, foi feito às 09:06.

Ao local acorreram nove operacionais apoiados por três viaturas, dos bombeiros Sapadores e Voluntários de Santarém, e Polícia de Segurança Pública.

Fonte da Infraestruturas de Portugal adiantou que o acidente, no sentido Norte-Sul, ocorreu numa passagem de nível que “estava em perfeitas condições de funcionamento”.

Pelas 10h00, a circulação ferroviária estava a processar-se por uma só via entre as estações de Santarém e Santana-Cartaxo.