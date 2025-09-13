O atleta brasileiro Caio Bonfim sagrou-se este sábado vice-campeão do mundo dos 35 quilómetros marcha em Tóquio2025, juntando este título à prata nos 20 quilómetros nos Jogos Olímpicos Paris2024, com a sorte que o Benfica lhe deu.

“Desde o dia que me filiei ao Benfica, muitas coisas boas aconteceram. No Brasil, dizemos que deu liga, que deu sorte, mas a verdade é que é uma camisola que me fez muito bem”, começou por dizer o primeiro medalhado brasileiro nesta edição dos Mundiais de atletismo, juntando este ‘metal’ ao bronze na distância mais curta em Londres2017 e Budapeste2023.

O marchador natural de Sobradinho, de 34 anos, fez história para o país sul-americano, com o segundo lugar na prova inaugural dos 20.ºs Mundiais de atletismo, ao gastar mais 33 segundos do que o canadiano Evan Dunfee, primeiro campeão de Tóquio2025.

Instado pela Lusa, na zona mista do Estádio Nacional do Japão, a comentar a importância do clube lisboeta nesta medalha, Caio Bonfim não se poupou a elogios e agradecimentos.

“Agradeço à Ana [Oliveira], com quem estou sempre a conversar. Sem a camisola do Brasil, o meu coração é vermelho e fiquei feliz com a prata nos Jogos Olímpicos e, agora, volto com a prata dos Mundiais, que é também do Benfica e para todos os adeptos do Benfica e da marcha em Portugal, país que tem o João Vieira, com 14 participações”, reconheceu.

Caio Bonfim recuperou algumas das suas memórias relacionadas com Portugal, como a presença do seu pai [João Sena] nos Mundiais Tóquio1991, em que participou Susana Feitor, enumerando outras referências lusas, como Sérgio Vieira, Miguel Carvalho, Miguel Rodrigues, Inês Henriques, e o “professor” Jorge Miguel.

“Eles fazem parte da minha história, ajudaram-me a construir este momento. E também lhes dedico a eles esta medalha. Espero que todos os atletas do Benfica tenham uns grandes Mundiais, iniciámos com o pé direito”, vincou.

Os agradecimentos estenderam-se a toda a estrutura olímpica, do atletismo e da marcha do emblema ‘encarnado’, culminando, de forma algo surpreendente, com uma expressão típica dos adeptos benfiquistas: “Obrigado a todos, estou muito feliz por representar o Benfica mais uma vez e por conseguir mais uma medalha. No Brasil, dizemos que é ter pé quente. Já em Portugal, os adeptos costumam dizer: Carrega, Benfica!”.

O marchador brasileiro, que também vai alinhar na prova dos 20 quilómetros de Tóquio2025, marcada para 20 de setembro, foi apresentado como reforço da equipa de atletismo do Benfica no dia em que conquistou a medalha de prata em Paris2024, integrando o projeto do clube português até aos Jogos Los Angeles2028.