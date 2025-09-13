O caixão do conservador Charlie Kirk, que foi assassinado na quarta-feira num evento universitário no oeste dos Estados Unidos, chegou a Phoenix, no Arizona, onde residia, entre fortes medidas de segurança e homenagens em sua memória.

Depois de chegar na quinta-feira ao Aeroporto Internacional Phoenix-Sky Harbor, o corpo de Kirk foi retirado do Air Force Two, o avião do vice-presidente norte-americano J.D. Vance, por militares fardados.

Vance ajudou a transportar o caixão de Kirk da aeronave para o transporte até à Capela Mortuária Hansen, localizada na zona norte da cidade, onde estiveram elementos da comunidade conservadora e dos políticos locais.

O veículo que transportava o seu caixão foi escoltado por vários veículos e motas das forças de segurança norte-americanas.

Quando o seu corpo chegou à sede da organização de Kirk, a Turning Point USA, localizada no sul de Phoenix, centenas de pessoas reuniram-se para prestar homenagem ao ativista conservador, deixando flores, velas e bandeiras americanas no exterior.

Na Igreja Dream City, onde o ativista participava nos cultos e organizava ocasionalmente comícios políticos, foi dedicado um culto em sua honra.

Uma declaração descreveu-o como “uma voz apaixonada e líder na defesa da fé, da liberdade e da verdade bíblica: uma força orientadora para uma geração que procura clareza num mundo complexo”.

A Universidade Estadual do Arizona está também a planear uma vigília em homenagem a Kirk para a tarde de 15 de setembro.

Kirk, de 31 anos, pai de dois filhos e amplamente conhecido por ter fundado a organização conservadora Turning Point, era um aliado próximo do Presidente dos EUA, Donald Trump, que anunciou que lhe iria atribuir, postumamente, a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta honra civil do país.

O ativista conservador foi baleado no pescoço na quarta-feira, enquanto participava num debate universitário perante centenas de pessoas na Universidade Utah Valley.

Tyler Robinson, um jovem de 22 anos acusado de ter assassinado Kirk, foi esta sexta-feira capturado.

De acordo com as autoridades, foi um familiar de Tyler Robinson quem o denunciou, depois de este ter sugerido que cometera o crime.

Trump declarou a sua intenção de comparecer ao funeral de Kirk, que se realizará no Arizona, embora a data e o local sejam atualmente desconhecidos.