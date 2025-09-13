O Moreirense impôs-se este sábado por 3-1 na receção ao Rio Ave, ainda à procura do primeiro triunfo, na quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol, e juntou-se, provisoriamente, ao FC Porto, na liderança da prova.
No Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, Travassos, acabado de entrar em jogo, inaugurou o marcador aos 46 minutos, tendo Marcelo, aos 62, e Alanzinho, aos 69, ampliado a vantagem, antes de André Luiz (84) marcar para os visitantes.
O Moreirense passou a somar 12 pontos, juntando-se na liderança ao FC Porto, que ainda sábado recebe o Nacional, enquanto o Rio Ave, que ainda não venceu esta época para a Liga, segue no 15.º posto, com três pontos, conseguidos em outros tantos empates.