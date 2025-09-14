Três pessoas ficaram feridas, duas com gravidade e um de forma ligeira, na tarde de sábado quando um carro se despistou durante uma corrida de carros em Vila do Conde, avançou o Notícias ao Minuto e confirmaram os Bombeiros de Vila do Conde ao Observador.

Segundo os bombeiros, o alerta para o acidente, na pista de Guilhabreu, durante o evento Motor Show Fest, foi dado às 18h03. A prova de corrida não estava autorizada”, indicou uma fonte do Comando Territorial da Guarda Republicana do Porto ao Notícias ao Minuto.

No local do acidente estiveram 10 bombeiros, apoiados por cinco viaturas. A GNR de Vila do Conde também foi chamada.

Vídeos partilhados nas redes sociais mostram o momento do despiste do carro, que embateu contra as barras laterais da pista e ficou virado ao contrário.

“Uma vez que a pista de arranque ficou encerrada, e devido à inatividade do recinto, optámos por terminar o evento”, lê-se num storie da organização do Motor Show Fest na rede social Instagram.