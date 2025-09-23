Face às denúncias públicas contra o ator António Capelo, a associação Quebrar o Silêncio apela à Plural Entertainment, à Prime Video e à TVI para que seja inserida uma advertência antes de cada episódio da telenovela Terra Forte, cuja estreia está prevista para o último trimestre deste ano.

A informação é avançada pela associação através de um comunicado a que o Observador teve acesso. Há mais de uma semana que o Observador tenta contactar elementos da direção da Plural no sentido de auscultar se António Capelo continuará nesta nova produção televisiva face às denúncias de assédio e abuso sexual contra o ator, mas estes têm optado por não responder às múltiplas tentativas de contacto.

Para a associação Quebrar o Silêncio, “a presença de António Capelo em horário nobre, na televisão nacional, poderá afetar profundamente sobreviventes de violência sexual, desencadeando mal-estar, revivência de memórias traumáticas e sentimentos de invalidação das suas vozes e denúncias”. “Para estas pessoas, ver um alegado agressor em espaços de destaque pode intensificar o sofrimento e gerar a perceção de que a sua experiência é secundarizada, perdendo relevância face ao entretenimento”, dizem no mesmo texto.

“A Quebrar o Silêncio compreende que a exibição da telenovela Terra Forte faça parte da grelha televisiva e reconhece que as acusações se tornaram públicas apenas recentemente. No entanto, precisamente por essa razão, considera fundamental que o grupo Media Capital — através da Plural Entertainment e da TVI — introduza uma advertência informativa antes de cada episódio, acompanhada dos contactos das organizações de apoio especializadas. Trata-se de uma prática já adotada em vários países e que constitui um sinal de responsabilidade e compromisso social”, continuam.

“Este gesto simples, mas essencial, demonstra respeito pelas vítimas e contribui para uma cultura mediática mais consciente e responsável”, rematam. Ângelo Fernandes, fundador e presidente da associação, confirma ao Observador que a associação recebeu relatos de “vítimas relacionadas com este caso”.

António Capelo integra o elenco da telenovela escrita por Maria João Costa (Ouro Verde, Cacau) produzida pela Plural Entertainment que se estreará em breve na TVI, em parceria com a Prime Video. A presença do ator em Terra Forte, no papel de Manuel Terra Forte, pode ser confirmada no trailer da telenovela, bem como nas respetivas páginas do IMDb e Wikipédia.