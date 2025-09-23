O Presidente do Brasil pediu esta terça-feira, num discurso nas Nações Unidas, à comunidade internacional financiamento para os países que mantêm as suas florestas.

Durante a sua intervenção na Assembleia-Geral da ONU, que arrancou esta terça-feira em Nova Iorque, Lula da Silva afirmou que o fim da desflorestação na Amazónia depende da criação de condições económicas dignas para a população da região, onde vivem 50 milhões de pessoas distribuídas por nove países.

“O Brasil já reduziu pela metade o desmatamento na região nos dois últimos anos”, mas “erradicá-lo requer garantir condições dignas de vida para seus milhões de habitantes”.

Para isso, reforçou, é necessário “fomentar o desenvolvimento sustentável” através “do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que o Brasil pretende lançar para remunerar os países que mantêm suas florestas em pé”.

O chefe de Estado brasileiro referiu ao novo mecanismo económico criado pelo Brasil que será oficialmente lançado na próxima cimeira climática da ONU, a COP30, e que pretende captar fundos a conservação das florestas.

A COP30 pretende ser uma importante plataforma de debate sobre o aumento da ajuda aos países em desenvolvimento que se comprometam a manter as suas florestas de pé, como contribuição para o combate às alterações climáticas globais.

Esse financiamento, fornecido pelos países mais ricos, foi fixado em 300 mil milhões de dólares anuais na COP29, realizada no ano passado em Bacu, mas grande parte da comunidade internacional pretende aumentar esse valor.

O Presidente brasileiro realiza uma visita de trabalho a Nova Iorque entre domingo e quarta-feira, para chefiar a delegação nacional na semana de alto nível da 80.ª Assembleia Geral da ONU.

Na segunda-feira participou da segunda sessão da Conferência Internacional para a Solução Pacífica da Questão da Palestina e a Implementação da Solução de Dois Estados.

Esta terça-feira, presidirá ao evento de alto nível organizado pelo Brasil para promover o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), iniciativa concebida sob liderança brasileira e a ser lançada em Belém do Pará, durante a COP30, sobre financiamento permanente à conservação das florestas tropicais.

Na quarta-feira copresidirá, com os Presidentes Gustavo Petro (Colômbia), Gabriel Boric (Chile), Yamandú Orsi (Uruguai) e o Presidente do Governo de Espanha, Pedro Sánchez, a segunda edição do evento “Em defesa da democracia: lutando contra o extremismo”.

Também na quarta-feira participa do Evento Especial de Alto Nível sobre Ação Climática e COP30, organizado pelo secretário-geral da ONU, António Guterres.