Hugo Ekitike foi um dos protagonistas do mercado de verão — sem que ninguém estivesse à espera de que fosse um dos protagonistas do mercado de verão. O all in feito pelo Liverpool para construir uma equipa de galácticos levou o francês para Anfield, com o Eintracht Frankfurt a encaixar quase 90 milhões de euros, e a verdade é que as primeiras semanas em Inglaterra foram um autêntico sonho.

Alavancado pela demora na contratação de Alexander Isak, Hugo Ekitike assumiu de forma natural a titularidade enquanto referência ofensiva de Arne Slot — e com resultados. O avançado de 23 anos já leva três golos e uma assistência na Premier League, sendo que também marcou na Community Shield que o Liverpool acabou por perder para o Crystal Palace nos penáltis. Móvel, muito alto, rápido e inteligente a jogar sem bola, Ekitike tornou-se uma das figuras do arranque de temporada dos reds.

A pergunta, porém, começou a impor-se: o que iria acontecer a Hugo Ekitike no momento em que Alexander Isak estivesse disponível para jogar? A resposta, pelo menos uma parte da resposta, apareceu na noite desta terça-feira. Depois de ainda ter mantido a titularidade na última jornada da Premier League contra o Everton, mas de já ter sido suplente na Liga dos Campeões contra o Atl. Madrid, o francês voltou a ver o sueco ser o escolhido para o onze inicial que defrontou o Southampton na terceira ronda da Taça da Liga. Mais: estava ainda no banco na reta final da primeira parte e quando Isak abriu o marcador para se estrear a marcar pelo Liverpool.

A oportunidade, porém, chegou logo depois. Arne Slot trocou de avançados logo no início da segunda parte, promovendo a entrada de Hugo Ekitike, e foi já com o francês em campo que o Southampton empatou por intermédio de Shea Charles. Ekitike, contudo, percebeu que tinha de ser o herói: já dentro dos últimos dez minutos, com direito à segunda assistência da noite para Federico Chiesa, recuperou a vantagem do Liverpool e garantiu o apuramento para a quarta ronda da Taça da Liga. Mas tornou-se vilão logo a seguir.

Embrenhado pela emoção de ter marcado novamente, de ter garantido uma qualificação e de ter respondido à perda da titularidade para Alexander Isak, o avançado francês tirou a camisola para festejar o golo e acabou expulso, já que já tinha visto um cartão amarelo. E Arne Slot, que lembrou desde logo que o castigo será cumprido na próxima jornada da Premier League e não na Taça da Liga, não poupou as palavras.

“O primeiro cartão, por protestos, já tinha sido desnecessário. E, em certa medida, estúpido, porque tens de controlar as tuas emoções. Sobre o segundo, disse-lhe que se fosse um golo na final da Liga dos Campeões aos 87 minutos depois de ultrapassar três adversários e acertar no ângulo… Posso entender que pense ‘é tudo sobre mim’. Mas eu sou antiquado. Se marcasse um golo destes teria ido ter com o Federico Chiesa para lhe dizer ‘este golo foi graças a ti, não graças a mim’. Desnecessário, pouco inteligente, podemos dizer que foi estúpido. Eu disse que foi estúpido logo de seguida”, atirou o treinador neerlandês.

Já o próprio Hugo Ekitike recorreu às redes sociais para pedir desculpa aos adeptos e à equipa. “Estava muito entusiasmado para ajudar a equipa a alcançar mais uma vitória em casa no meu primeiro jogo na Taça da Liga. A emoção levou a melhor. As minhas desculpas a toda a família ‘red’. Obrigado aos adeptos, que nos apoiam sempre, e aos meus companheiros por esta vitória”, escreveu o avançado, que vai assim falhar a visita ao Crystal Palace no próximo sábado.