Hugo Ekitike foi um dos protagonistas do mercado de verão — sem que ninguém estivesse à espera de que fosse um dos protagonistas do mercado de verão. O all in feito pelo Liverpool para construir uma equipa de galácticos levou o francês para Anfield, com o Eintracht Frankfurt a encaixar quase 90 milhões de euros, e a verdade é que as primeiras semanas em Inglaterra foram um autêntico sonho.

Alavancado pela demora na contratação de Alexander Isak, Hugo Ekitike assumiu de forma natural a titularidade enquanto referência ofensiva de Arne Slot — e com resultados. O avançado de 23 anos já leva três golos e uma assistência na Premier League, sendo que também marcou na Community Shield que o Liverpool acabou por perder para o Crystal Palace nos penáltis. Móvel, muito alto, rápido e inteligente a jogar sem bola, Ekitike tornou-se uma das figuras do arranque de temporada dos reds.

A pergunta, porém, começou a impor-se: o que iria acontecer a Hugo Ekitike no momento em que Alexander Isak estivesse disponível para jogar? A resposta, pelo menos uma parte da resposta, apareceu na noite desta terça-feira. Depois de ainda ter mantido a titularidade na última jornada da Premier League contra o Everton, mas de já ter sido suplente na Liga dos Campeões contra o Atl. Madrid, o francês voltou a ver o sueco ser o escolhido para o onze inicial que defrontou o Southampton na terceira ronda da Taça da Liga. Mais: estava ainda no banco na reta final da primeira parte e quando Isak abriu o marcador para se estrear a marcar pelo Liverpool.

A oportunidade, porém, chegou logo depois. Arne Slot trocou de avançados logo no início da segunda parte, promovendo a entrada de Hugo Ekitike, e foi já com o francês em campo que o Southampton empatou por intermédio de Shea Charles. Ekitike, contudo, percebeu que tinha de ser o herói: já dentro dos últimos dez minutos, com direito à segunda assistência da noite para Federico Chiesa, recuperou a vantagem do Liverpool e garantiu o apuramento para a quarta ronda da Taça da Liga. Mas tornou-se vilão logo a seguir.

Embrenhado pela emoção de ter marcado novamente, de ter garantido uma qualificação e de ter respondido à perda da titularidade para Alexander Isak, o avançado francês tirou a camisola para festejar o golo e acabou expulso, já que já tinha visto um cartão amarelo. E Arne Slot, que lembrou desde logo que o castigo será cumprido na próxima jornada da Premier League e não na Taça da Liga, não poupou as palavras.

Arne Slot's response to Hugo Ekitike's celebration ???????? pic.twitter.com/KybZx0niVg — Footybuzz (@footybuzzHQ) September 24, 2025

“O primeiro cartão, por protestos, já tinha sido desnecessário. E, em certa medida, estúpido, porque tens de controlar as tuas emoções. Sobre o segundo, disse-lhe que se fosse um golo na final da Liga dos Campeões aos 87 minutos depois de ultrapassar três adversários e acertar no ângulo… Posso entender que pense ‘é tudo sobre mim’. Mas eu sou antiquado. Se marcasse um golo destes teria ido ter com o Federico Chiesa para lhe dizer ‘este golo foi graças a ti, não graças a mim’. Desnecessário, pouco inteligente, podemos dizer que foi estúpido. Eu disse que foi estúpido logo de seguida”, atirou o treinador neerlandês.

Já o próprio Hugo Ekitike recorreu às redes sociais para pedir desculpa aos adeptos e à equipa. “Estava muito entusiasmado para ajudar a equipa a alcançar mais uma vitória em casa no meu primeiro jogo na Taça da Liga. A emoção levou a melhor. As minhas desculpas a toda a família ‘red’. Obrigado aos adeptos, que nos apoiam sempre, e aos meus companheiros por esta vitória”, escreveu o avançado, que vai assim falhar a visita ao Crystal Palace no próximo sábado.