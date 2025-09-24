O ex-secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, reagiu esta quarta-feira às notícias sobre a investigação da PJ à autorização política dada por Pedro Nuno Santos no caso da controversa indemnização de 500 mil euros à ex-administradora da companhia aérea, Alexandra Reis, lamentando que o seu bom nome esteja novamente a ser posto em causa, admitindo que “não correu tudo bem”, incluindo no caso de Alexandra Reis, mas garantindo que o seu gabinete não cometeu qualquer crime.

“Ainda há menos de seis meses o meu bom nome foi posto em causa, em plena campanha eleitoral. É o que volta a acontecer novamente. Reafirmo o que disse nessa altura — os políticos não são todos iguais. E, mais uma vez, quem não deve não teme”, escreveu Pedro Nuno Santos numa comunicação divulgada pelas redes sociais.

“Tenho orgulho no trabalho realizado na TAP. Salvámos uma das mais importantes empresas da economia nacional e deixamo-la financeiramente saudável. O custo para a economia portuguesa de a deixar falir era incomensuravelmente superior ao custo do seu resgate. Até hoje os adversários políticos do PS (onde se inclui o atual PM) nunca disseram o que teriam feito de diferente”, acrescentou ainda. “Não correu tudo bem, a indemnização paga a uma administradora executiva é um desses exemplos.”

“Mas não foi cometido qualquer crime pelos membros do governo ou do meu gabinete. Enquanto Ministro fiz aquilo que tinha de fazer. A CEO e uma administradora estavam irremediavelmente incompatibilizadas, o normal era uma delas sair, a bem do funcionamento saudável da comissão executiva”, justificou Pedro Nuno. “À CEO foi dada autorização para iniciar o processo de substituição. Processo esse em que a TAP foi assessorada por uma das maiores sociedades de advogados do país. A representar Alexandra Reis estava outra grande sociedade de advogados.”

“Concluída a negociação entre as partes, foi-me pedida a anuência política para o seu fecho. Obviamente que parti do pressuposto de que a solução que a empresa nos apresentou era legal, tendo em conta que a TAP tinha sido assessorada por uma conceituada sociedade de advogados. Autorizei o fecho porque, apesar do elevado valor da indemnização, era pior manter uma situação de conflito dentro da comissão executiva. Claro que se soubesse que a indemnização era indevida, essa autorização nunca teria sido dada”, explicou.

“Não há muitos temas que tenham sido tão escrutinados quanto este. Já foi alvo de uma investigação da IGF e de uma Comissão Parlamentar de Inquérito que durou vários meses e que teve acesso a muitas comunicações”, acrescentou ainda. “Neste momento, o Ministério Público está a fazer o seu trabalho, no âmbito de um inquérito aberto em janeiro de 2023. Só desejo que possa ser concluído com a maior brevidade, para que fique definitivamente clara a minha participação neste dossiê, que tanto dano já me causou.”