As companhias aéreas TAP e SATA alertaram esta quinta-feira para eventuais constrangimentos nos voos, entre quinta e sexta-feira, devido à passagem do ciclone tropical Gabrielle pelo arquipélago dos Açores.

“A operação da TAP de/para Ponta Delgada e Terceira poderá ser afetada, entre os dias 25 e 27 de setembro, por condições meteorológicas adversas provocadas pela passagem do furacão Gabrielle pela Região Autónoma dos Açores”, informa a TAP na sua página da internet.

Na mesma publicação, a companhia aérea pede aos passageiros que antes de se dirigirem para o aeroporto verifiquem o estado do voo.

A companhia aérea açoriana SATA também publicou uma nota no seu site avisando os passageiros para o impacto que o Gabrielle poderá ter na sua operação.

“Devido à aproximação do furacão Gabrielle à Região Autónoma dos Açores, a operação da SATA Air Açores e Azores Airlines poderá sofrer constrangimentos entre os dias 25 e 27 de setembro”, referiu.

Como medida de apoio aos passageiros, a SATA “permitirá que todos os clientes com voos marcados para os dias 25 e 26 de setembro possam alterar as suas reservas sem penalizações nem diferenças tarifárias”.

A companhia aérea também recomenda que os passageiros acompanhem as atualizações no seu site ou contactem os serviços de apoio ao cliente para mais informações.

Os primeiros efeitos do ciclone tropical Gabrielle devem começar a sentir-se nos Açores a partir do final do dia desta quinta-feira, sendo esperado que atinja a região com força de furacão de categoria 1 na escala de Saffir-Simpson (escala de 1 a 5, em que 5 é a categoria mais grave).

Segundo um ponto de situação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na noite de quarta-feira, a categoria do furacão tinha já descido para 2, encontrando-se o Gabrielle a 1.630 quilómetros a oeste do grupo Ocidental do arquipélago (ilhas das Flores e do Corvo).

É entre este grupo e o grupo Central (Pico, Faial, Graciosa, São Jorge e Terceira) que deverá passar o centro do ciclone.

No grupo Ocidental “a precipitação será forte, o vento com rajadas até 150 quilómetros/hora de sul, a rodar para norte, e a agitação marítima com ondas entre os oito e 10 metros de altura significativa, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros”.

Para o grupo Central está também prevista precipitação por vezes fortes e vento com rajadas que poderão atingir os 200 quilómetros/hora de sul, a rodar para noroeste. A agitação marítima esperada é a mesma do que nas ilhas das Flores e do Corvo.

São Miguel e Santa Maria (grupo Oriental) terão também chuva e rajadas até 90 quilómetros/hora, com a ondulação a variar entre os seis e sete metros de altura significativa.

As ilhas dos grupos Ocidental e Central vão estar sob diferentes avisos vermelhos devido às previsões a partir das 00h00 de sexta-feira e até às 06h00, 09h00 ou 12h00.