Portugal vai estar representado por 50 empresas, associações de produtores e parceiros na feira Fruit Attraction, que decorre, em Madrid, entre 30 de setembro e 2 de outubro, anunciou a Portugal Fresh.

“Com uma comitiva de 50 empresas, parceiros e associações de produtores, Portugal estará representado em peso na Fruit Attraction”, anunciou esta quinta-feira, em comunicado, a Portugal Fresh — Associação para a Promoção das Frutas, Legumes e Flores de Portugal.

Neste evento, que decorre entre 30 de setembro e 2 de outubro, em Madrid, o stand da Portugal Fresh vai ocupar mais de 700 metros quadrados.

Esta será a maior edição de sempre da Fruit Attraction, com mais de 2.500 expositores e 120.000 profissionais de 150 países.

Para a Portugal Fresh, a presença neste evento é estratégica para a internacionalização das empresas e para a promoção da produção nacional nos mercados externos.

Citado na mesma nota, o presidente da Portugal Fresh, Gonçalo Santos Andrade, adiantou que vai aproveitar a presença do ministro da Agricultura e do Mar, José Manuel Fernandes, no dia 1 de outubro, para pedir urgência na execução do plano Água que Une, que disse ser “essencial para reforçar a produção nacional e melhorar a balança comercial” do setor.

Esta estratégia prevê cerca de 300 medidas, mas a associação referiu que falta conhecer quem vai coordenar e executar as obras previstas, bem como o dia de arranque das mesmas.

Na primeira metade do ano, as exportações de frutas, legumes e flores aumentaram 9,5% em valor para mais de 1.288 milhões de euros, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

A quantidade exportada cresceu, neste período, 8,9% para 837 milhões de quilos.

A União Europeia é o principal destino das frutas, legumes e flores produzidos em Portugal, representando 81% das exportações em valor.

Espanha, França, Países Baixos, Alemanha e Reino Unido são os principais destinos destes produtos nacionais.

Criada em 2010, a Portugal Fresh tem 112 sócios, que representam cerca de 5.000 agricultores.