A presidente da Câmara de Penedono, Cristina Ferreira, recandidatou-se pelo PSD a um segundo mandato, porque tem “o dever de cumprir” as obras iniciadas e quer implementar novos projetos.

“Faço-o com sentido de responsabilidade e compromisso e, acima de tudo, porque tenho o dever de levar a bom termo os projetos todos a que me propus e que candidatei, e que foram todos financiados”, argumentou Cristina Ferreira, em declarações à agência Lusa.

Candidata a um segundo mandato à Câmara de Penedono, pelo PSD, a presidente disse que o concelho “tem muitos projetos já submetidos a concurso público, muitos adjudicados e em fase de execução”.

Entre eles estão dois parques que são “projetos-âncora para o concelho de Penedono”, como é o do Magriço, “um parque urbano para estacionamento de autocaravanas, um espaço infantil medieval, um outro onde poderão ocorrer concertos e pequenas feiras” e um outro é “para requalificação”.

O antigo edifício da Segurança Social também “vai ser alvo de requalificação, para que associações do concelho, sem sede para trabalhar, passem a ter um espaço”, tal como “aconteceu durante o mandato, em que vários edifícios públicos sofreram uma alteração às suas funções” iniciais.

“Acabei de adquirir uma creche municipal que iria ficar extinta se não o fizéssemos. Na altura, estava com 29 vagas, mas nós tínhamos mais crianças à espera e agora, depois das obras realizadas, vamos ter capacidade para 56 crianças até aos três anos”, disse.

Cristina Ferreira adiantou à agência Lusa que a educação “é a principal prioridade” do município e, também por isso, “todos os alunos, do pré-escolar ao nono ano, fazem as suas refeições gratuitas”.

A gratuitidade alcançou também “todas as fichas escolares e o transporte”, assim como o desporto, com “a possibilidade de diferentes modalidades, inclusive a natação”.

“Também a escola está a ser alvo de requalificação, inclusive para retirar o amianto e não escondo que quero muito inaugurá-la em junho de 2026”, disse.

Ainda na educação, “está já um projeto aprovado para uma escola de música”.

O centro de saúde “está a ser requalificado, também financiado pelo PRR” (Plano de Recuperação e Resiliência) e deverá estar “pronto em breve”.

Nas freguesias, “estão a ser requalificadas as antigas escolas para serem espaços de convívio com o intuito de serem um ponto de encontro das comunidades para realizarem atividades, desde desportivas a cognitivas, e acabarem com o isolamento”.

Projetos para o futuro “não faltam, mas também já estão a ser feitos” como, por exemplo, na área da habitação, na água, com duas ETAR (estações de tratamento de águas residuais)”.

“Estou na política para servir a população e é isso que vou continuar a fazer. A Câmara tem sido bem gerida e, por isso, mesmo sem financiamento, vou proceder à substituição das condutas de água na vila. Têm mais de 40 anos e cada vez mais apresentam ruturas”, prometeu.

Cristina Ferreira, natural de Antas, Penedono, tem 52 anos e é licenciada em Direito.

Às eleições de 12 de outubro, à Câmara Municipal de Penedono, no distrito de Viseu, além da atual presidente, Cristina Ferreira, candidatam-se também Sónia Numão (PS), Daniel Santos (CDU) e Maria Adelaide Flora (Chega).

Em 2021, o PSD venceu as eleições ao conquistar três mandatos com 48,26% (943 votos), enquanto o PS alcançou 33,32% do eleitorado (651 votos e dois mandatos), num ano em que votaram 1.954 cidadãos, dos 2.921 inscritos.