O Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH) e a Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra lançaram esta sexta-feira o concurso para a construção de um novo parque de estacionamento nos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC).

Com um investimento superior a oito milhões de euros (ME), o novo equipamento será implantado na parcela do atual campo de jogos, a desativar para o efeito, e terá uma área de 2.260 metros quadrados, distribuído por quatro pisos, com capacidade máxima para 360 lugares de estacionamento de veículos ligeiros.

“O projeto reforça a acessibilidade, a segurança e a mobilidade no maior polo hospitalar do país”, salientou a ULS de Coimbra, em comunicado enviado à agência Lusa.

O presidente do conselho de administração, Alexandre Lourenço, sublinhou que “este investimento é determinante para melhorar a experiência de utentes, familiares e profissionais, descongestionar a circulação interna e tornar mais previsível o acesso aos HUC”.

“A parceria com o SUCH na execução deste projeto é mais um passo concreto no nosso compromisso de mobilidade e acessibilidade seguras, alinhado com a estratégia de modernização da ULS de Coimbra”, frisou.

O projeto, de acordo com os promotores, foi concebido para melhorar o ordenamento de acessos, reduzir a pressão no estacionamento de superfície e promover condições de segurança na circulação de ambulâncias, utentes e peões dentro do campus hospitalar.