“O Dia Mais Chato”

Texto e ilustrações: Maria Nogueira Nössing

Editora: Planeta Tangerina

Preço: 13,90€

Idade: +3

Maria Nogueira Nössing deixou a profusão de cores com que se apresentou em Todos Juntos – mas só aparentemente. Nesta nova história, igualmente editada pela Planeta Tangerina e também cheia de detalhes, tudo começa mortiço e cinzentão, porque tudo na escola é uma chatice, e só o Gui da infantil é demasiado novo para perceber. Sem vontade de se juntar às outras crianças, Nico gostava era de estar noutro sítio, e arrasta-se da sala para o recreio, onde vamos conhecendo todos os que o rodeiam no dia mais chato de sempre. Até que uma coisa minúscula faz com que as cores voltem a aparecer e este seja, afinal, um dia bom, um livro colorido, um lembrete de que dos momentos aborrecidos podem sair coisas maravilhosas.

“Como é que Um Caracol Foge de Casa?”

Texto: Capicua

Ilustrações: Matilde Horta

Editora: Nuvem de Letras

Preço: 14,95€

Idade: +4

Atenta aos grandes temas da atualidade, Capicua escreve sobre o problema da habitação através desta fábula protagonizada por um caracol que está farto do peso da carapaça e, não podendo fugir de casa, decide ir passar férias à beira-mar, onde vivem os primos caramujos. Pelo caminho, encontra outros animais que nem sequer podem sonhar com tempo livre, pois estão demasiado atarefados à procura de casa, a restaurá-la ou com problemas em encontrar boa matéria-prima. Lento mas decidido, o caracol vai perceber que ter a casa às costas e ser como é tem várias vantagens, num livro que continua os ensinamentos do anterior Cor-de-Margarida (também ilustrado por Matilde Horta), e que apresenta não só várias espécies de ervas e plantas, mas também uma linguagem que, ao invés de infantilizar, traz de volta palavras já pouco usadas da riquíssima língua portuguesa.

“A História do Dicionário”

Texto: Sam Winston

Ilustrações: Oliver Jeffers

Editora: Presença

Preço: 14,90€

Idade: +3

Há uma leitura rápida e uma leitura demorada dentro deste livro – exatamente como dentro de um dicionário. A leitura rápida é a da aventura que começa quando um velho dicionário azul – representado através de fotografias reais – decide que também quer contar uma história como os outros livros e decide dar vida às palavras. O primeiro a sair do sítio é o crocodilo, que sente um cheiro delicioso vindo da letra D e vai à procura do lanche. O dónute foge, acorda um fantasma do seu velho sono, e está a confusão instalada. Enquanto as irrequietas personagens ilustradas por Oliver Jeffers percorrem o alfabeto, cada página tem como fundo dezenas de palavras e as suas respetivas definições. Nessas pequenas letras está a leitura demorada de A História do Dicionário, e vale a pena empreendê-la, pois em cada palavra esconde-se uma surpresa, uma graça ou até uma reflexão filosófica – e sempre conhecimento.

“Um Melhor, Melhor Amigo”

Texto e ilustrações: Olivier Tallec

Editora: Nuvem de Letras

Preço: 12,95€

Idade: +3

O expressivo protagonista de Olivier Tallec está de volta, e já não é um esquilo sempre à procura de pinhas, tão solitário que até queria ser outro animal no livro anterior. Certa manhã, um cogumelo que não é bem um cogumelo torna-se o seu MELHOR amigo, assim mesmo com maiúsculas, porque “os melhores amigos não caem das árvores, ao contrário das pinhas”, e até um esquilo sabe disso. Outra coisa que este esquilo também sabe, é que melhor amigo só há um. Ou então, melhor, melhor é abrir espaço na floresta para cultivar mais amizades, e ainda acabar com uma equipa para jogar à sueca.

“Um Ovo na Testa”

Texto: Joana Barata

Ilustrações: Henrique Coser Moreira

Editora: Upa

Preço: 15€

Idade: +3

“O Paco anda pela casa. (…) Quer dizer, o Paco corre.” E é numa dessas correrias a alta velocidade que o Paco cai, bate com a cabeça e nasce-lhe um ovo na testa. Um ovo, sim, e não um galo, como toda a gente diz. A questão é que o ovo vai ter de chocar, mas o que irá quebrar a casca, ninguém sabe. Um livro estapafúrdio e cheio de humor, que mantém o suspense e o non sense até ao fim, e onde o texto original de Joana Barata encontra as ilustrações inspiradas de Henrique Coser Moreira.

“As Pessoas São Esquisitas”

Texto: Victor D.O. Santos

Ilustrações: Catarina Sobral

Editora: Orfeu Negro

Preço: 15€

Idade: +3

Aqui está uma verdade inquestionável: as pessoas são esquisitas. Basta olhar para elas com atenção, como faz Victor D.O. Santos neste álbum ilustrado por Catarina Sobral. Com humor, os dois autores mostram, através do olhar de um menino, coisas que o intrigam nas pessoas à sua volta, seja o colega da escola que diz que é mágico, ou o amigo que passeia a tartaruga de estimação pela trela. Através desse olhar ao mesmo tempo inocente e mordaz, o livro faz uma homenagem às particularidades que nos tornam singulares e humanos (tema de outro livro do escritor brasileiro), e mostra que não vale a pena apontar o dedo às esquisitices dos outros, sem primeiro reconhecer as nossas.

“O Rato e a Toupeira: Um outono (s)em sarilhos”

Texto: Henri Meunier

Ilustrações: Benjamin Chaud

Editora: Nuvem de Letras

Preço: 15,45€

Idade: +4

Uma nova coleção junta dois autores premiados – Henri Meunier e Benjamin Chaud –, e também duas personagens inseparáveis. Tufão é uma toupeira, não vê um palmo à frente do nariz, “mas a sua imaginação e criatividade não têm limites”. Faísca, um rato do campo de coração grande, é mais prudente e preocupado, e está sempre pronto para aparar os mal-entendidos provocados pelo melhor amigo. Juntos, complementam-se e envolvem-se nas aventuras mais estapafúrdias, feitas à medida do traço de Benjamin Chaud, sempre fã de um bom non sense. Neste primeiro volume, acompanhamos a dupla em três breves histórias outonais, onde entram também outros animais da floresta. Em outubro antecipa-se outra estação e chega o segundo volume, Tardes (nada) calmas de inverno.

“Viagens de Comboio em Primeira Classe”

Texto e ilustrações: Dani Torrent

Editora: Orfeu Negro

Preço: 17,50€

Idade: +7

Não admira que Dani Torrent tenha estudado Realização, para além de Ilustração e de Belas-Artes. Viagens de Comboio em Primeira Classe é um livro profundamente cinematográfico, com o ritmo de um filme de guerra, a estética de um clássico do cinema mudo e a escrita de um romance histórico. No centro da história está Clementina, uma protagonista forte, que se vê sem o pai e sem perspetivas de futuro, quando decide gastar as poupanças de família num vestido de seda verde e num ano de viagens de comboio em primeira classe. O plano, apoiado pelo seu porte aristocrático, cabelo ruivo e traços finos, é arranjar um bom casamento. De estação em estação, de paragem em paragem, a história segue, com o silvo da grande máquina negra, e é também ela um conto em movimento, com uma força imparável, sobre coragem, descoberta e emancipação feminina.

“Um Cãozinho Entrou na História”

Texto: Manuela Castro Neves

Ilustrações: Maria Remédio

Editora: Caminho

Preço: 12,90€

Idade: +3

Um menino que é sempre posto de parte na escola nova, e um cãozinho que foi abandonado pelos donos, encontram-se neste livro de Manuela Castro Neves (professora aposentada do 1º Ciclo). Daí nasce uma amizade forte e uma história positiva, onde a perseverança e o companheirismo ajudam a transformar mágoas em conquistas, alegremente ilustrada pelas cores primárias de Maria Remédio.

“Como Nascem as Árvores”

Texto e ilustrações: Charles Berberian

Editor: Orfeu Negro

Preço: 16€

Idade: +4

Sem esquecer alguns elementos da banda desenhada, com a qual tem sido premiado, Charles Berberian mostra, neste seu primeiro livro ilustrado, Como Nascem as Árvores. Nele, uma mãe responde às perguntas curiosas do filho enquanto dão um passeio pela floresta e se preparam para plantar uma árvore em memória do avô que partiu. Um álbum ao mesmo tempo denso e leve, que alterna páginas muito coloridas com outras contornadas apenas a preto, sobre a natureza e o ciclo da vida, e as ligações invisíveis de uma floresta (e também de uma família).

“Como Eu Gosto de Ti”

Texto: Helen Docherty

Ilustrações: Daniela Sosa

Editora: Bertrand

Preço: 13,30€

Idade: +3

Com as encantadoras ilustrações de Daniela Sosa (apresentada em Portugal com Amigos), Como Eu Gosto de Ti é um livro terno para ler às crianças e assim lhes fazer uma longa declaração de amor. Com rimas e comparações fáceis de perceber, os filhos são passarinhos, bolotas, abelhas ou caracóis, e os pais o ninho, a terra, a flor e a concha forte que lhes dá segurança, força e muita doçura – como neste livro.

“Onde Estás, Avó?”

Texto: Maria Inês Almeida

Ilustrações: Cátia Vidinhas

Editora: Nuvem de Letras

Preço: 14,95€

Idade: +4

Num registo intimista e confessional, Onde Estás, Avó?, é um livro precioso para ajudar a lidar com a perda e um primeiro contacto com a morte. Partindo da sua própria experiência enquanto neta, filha e depois mãe, Maria Inês Almeida assina uma história comovente sobre o poder das memórias e das pequenas coisas para manter presentes aqueles que perdemos.

“Neblina”

Texto: Marta Oliveira da Silva

Ilustrações: Carolina Branco

Editora: Livros Horizonte

Preço: 14,90€

Idade: +3

A neblina dentro deste livro tem vários nomes: melancolia, ansiedade, incerteza. É um estado de alma que deixa o Tomé confuso e cinzento, quase sem contornos, como nos dias de grande nevoeiro. Marta Oliveira da Silva e Carolina Branco – autoras também de Um Dia Bom – captam este sentimento com sensibilidade, numa viagem interior que é também um convite a descobrir o mundo lá fora e a pôr os pés firmes na terra, respirar fundo e serenar o coração aos poucos. Com elas, e tal como acontecia no título anterior, as coisas simples são poderosas, a natureza salva, e o livro é uma bússola e uma lanterna do qual se sai com uma nova clareza – céu limpo, sem previsão de chuva.

“A Borboleta”

Texto: Kirsten Hall

Ilustrações: Isabelle Arsenault

Preço: 15,50€

Idade: +4

“Flap, flap, flap, pairando. Flip, flip, flip, pousando”, a borboleta-monarca é uma criatura fascinante que esvoaça por este livro para melhor se dar a conhecer. Das mesmas autoras de A Abelha, publicado igualmente na coleção Orfeu Mini, este álbum cheio de onomatopeias nasceu para falar da importância desta polinizadora, incluindo no final várias sugestões para ajudar na sua (ameaçada) conservação, devidamente adaptadas a Portugal.

“Estou Zangado”

Texto: Michael Rosen

Ilustrações: Robert Starling

Editora: Jacarandá

Preço: 12,90€

Idade: +3

Cuidado: o protagonista deste livro está muito zangado e tem uma lista de coisas terríveis que pretende fazer. Michael Rosen apresenta-as como um longo poema onde a fúria vai tomando conta de tudo, e com um exagero bem humorado consegue precisamente aquilo a que se propõe: provar que não há birra que sempre dure e que a raiva cansa, por isso o melhor é rir dela, dormir sobre o assunto ou gastar as energias de forma mais construtiva.

“O Pintainho Pipo vai à Escola”

Texto: Nick Denchfield

Ilustrações: Ant Parker

Editora: Bertrand

Preço: 12,20€

Idade: +1

Como já se sabia pelo volume anterior, o Pintainho Pipo é um exagerado. Um exagerado muito engraçado, que salta das páginas em pop-ups gigantes, e que nesta história se prepara para o primeiro dia de escola. A manhã é atribulada – o Pipo deixou-se dormir, está atrasado e há cereais a voar pelo ar –, e por isso bastante familiar para as crianças que, com o Pipo, riem às gargalhadas deste caos rotineiro.

“Julieta Pirueta e o segredo do pássaro azul”

Texto: Brian Freschi

Ilustrações: Elena Triolo

Editora: Nuvem de Letras

Preço: 14,95€

Idade: +9

Com graça e graciosidade, Julieta Pirueta está de volta e já não é uma menina desastrada, a tentar encontrar o seu lugar numa escola nova. Nesta segunda novela gráfica, a protagonista prepara-se para passar as férias de verão na quinta dos avós com os melhores amigos, e acaba por encontrar um antigo diário da mãe que a leva no encalço de um mistério. Entre trabalhos no campo, passos de dança, conversas até às tantas e um grande projeto de grupo, a pré-adolescente vai ganhando desenvoltura e a história mantém o ritmo cativante e expressivo do primeiro volume. Continua a ser também um belo exemplo para os (pré)adolescentes que a leiam, e que possam aprender algo com o espírito curioso, resiliente e corajoso desta heroína.

“À Noite, na Floresta”

Texto e ilustrações de Sarah Cheveau

Editora: Orfeu Negro

Preço: 18,90€

Idade: +5

As espécies botânicas desenhadas em tons de cinza fazem lembrar as fotografias a preto e branco de Karl Blossfeldt. Neste livro onírico de Sarah Cheveau, a natureza está também em grande plano e é elevada à categoria de arte. Tal como revela a autora numa espécie de herbário no final, À Noite, na Floresta foi desenhado a carvão vegetal a partir de “pauzinhos descascados e queimados”, de diferentes árvores, formas e feitios. A ilustradora serviu-se desta técnica e das suas surpreendentes nuances para contar um sonho que teve na floresta. Com ela mergulhamos num mundo denso e misterioso, deslumbrante.

“As Aventuras de Alice no País das Maravilhas”

Texto: Lewis Carroll

Ilustrações: Joe Todd-Stanton

Editora: Nuvem de Letras

Preço: 17,45€

Idade: +12

Como seria Alice no País das Maravilhas dentro do Studio Ghibli? A resposta está nesta edição de luxo, onde o clássico integral de Lewis Carroll é ilustrado por Joe Todd-Stanton no registo do mítico estúdio de animação japonês. Separados por 160 anos – o texto original foi publicado em 1865 –, os dois universos são na verdade muito próximos, cheios de personagens inesquecíveis e intemporalmente fantásticos.

“História de Uma Gaivota e do Gato Que a Ensinou a Voar”

Texto e ilustrações: Cever (a partir de Luís Sepúlveda)

Editora: Porto Editora

Preço: 19,99€

Idade: +12

Outro clássico que ganha uma nova vida traz o gato Zorbas e a gaivota Ditosa ao porto de Hamburgo, no traço fino e a preto e branco de Cever. O ilustrador franco-suíço apaixonou-se pelo famoso romance de Luís Sepúlveda através da filha e adaptou História de Uma Gaivota e do Gato Que a Ensinou a Voar a banda desenhada. Não é um resumo: é uma nova vida hiper-detalhada e realista da história intemporal do escritor chileno, onde o próprio Sepúlveda faz uma aparição especial, sublinhando a mensagem de empatia, entreajuda e respeito pela diferença, cada vez mais necessária.

“O Verão dos Mergulhos”

Texto: Sara Stridsberg

Ilustrações: Sara Lundberg

Preço: 15,50€

Idade: +7

Eleito Melhor Livro Ilustrado para Crianças pelo New York Times, O Verão dos Mergulhos fala de um tema nada infantil: a depressão. Na história traduzida diretamente do sueco, uma menina recorda o dia em que um lugar da mesa passou a estar vazio e o pai foi para um grande edifício de portas fechadas, onde anjos sem asas, vestidos de branco, tentam cuidar dele. Através do amor incondicional desta filha e do seu olhar sem julgamentos para com os outros doentes psiquiátricos, o livro trata a saúde mental com empatia, sensibilidade e enorme beleza.