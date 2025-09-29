O candidato da CDU (coligação PCP/PEV) à Câmara de Coimbra, Francisco Queirós, prometeu esta segunda-feira valorizar o tecido associativo do concelho e defendeu a criação de uma casa das associações a instalar no antigo Hospital Pediátrico.

“Pretendemos valorizar aquilo que para nós é também uma das linhas fundamentais de uma política de humanização da cidade, que é o trabalho desenvolvido por um conjunto de associações. Valorizamos a importância do movimento associativo no desenvolvimento do concelho”, destacou.

Francisco Queirós visitou esta segunda-feira de manhã o Centro Social e Paroquial da Pedrulha, fazendo-se acompanhar pela candidata à União das Freguesias de Coimbra (Sé Nova, Santa Cruz, Almedina e São Bartolomeu), Rita Namorado.

Em declarações à agência Lusa, o candidato da CDU, que desempenha atualmente as funções de vereador, evidenciou o papel das associações do concelho de Coimbra, prestem elas um serviço social, cultural, desportivo ou na área da saúde. “São fundamentais para permitir o acesso dos conimbricenses à prática do desporto, a adquirirem hábitos culturais. A nossa perspetiva de política cultural para uma cidade é aquela política que deixa sementes, que leva à criação de públicos, seja do teatro, do cinema, e todo esse trabalho tem como pilares fundamentais as associações do concelho”, sustentou.

Para valorizar o tecido associativo, Francisco Queirós propõe rever os critérios do regulamento de apoio ao associativismo, que “deixa de fora muitas associações e que não corresponde àquilo que são os objetivos e os planos de atividades das diferentes estruturas”.

“Esse apoio mais direto passa também, nós temos isso no nosso programa, pela criação de uma casa das associações, onde diversas delas possam ter a sua sede. Portanto, uma estrutura que apoia todas as associações”, referiu.

Questionado sobre o local onde instalar a casa das associações, o candidato da CDU disse que já foram feitas propostas, entre elas a utilização do anterior Hospital Pediátrico de Coimbra. “Nessas instalações é possível sediar a casa das associações. Há anos que nos batemos por ela: é fundamental, é imperioso que exista”, afirmou.

Francisco Queirós defendeu ainda a criação de um centro de recursos “para todos aqueles que, por exemplo, nesta cidade, fazem teatro”. “Há um vasto conjunto de propostas de apoio ao associativismo e de apoio aos agentes culturais, que se estende a todas estas associações que tanto fazem pela cidade e que têm sido maltratadas pelo atual executivo municipal”, concluiu.

Além de Francisco Queirós, pela CDU, são candidatos à Câmara de Coimbra o atual presidente José Manuel Silva, pela coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS-PP/NC/PPM/V/MPT), a ex-ministra Ana Abrunhosa, pela coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN), o ex-deputado José Manuel Pureza, pelo Bloco de Esquerda, Maria Lencastre Portugal, pelo Chega, Sancho Antunes, pelo ADN, e Tiago Martins, pela Nova Direita.

O atual executivo é composto por seis elementos da coligação Juntos Somos Coimbra, quatro do PS e um da CDU. As eleições autárquicas realizam-se em 12 de outubro.