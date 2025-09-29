O TikTok anunciou esta segunda-feira o lançamento do centro eleitoral para as autárquicas em Portugal, um hub na aplicação onde os utilizadores poderão aceder a informação fiável sobre as eleições que se realizam a 12 de outubro.

Em comunicado, a rede social de vídeos curtos adianta que “depois do lançamento do centro eleitoral nas últimas eleições legislativas, a plataforma volta a combater a desinformação em Portugal com um espaço na aplicação dedicado a acompanhar as eleições autárquicas” de outubro.

O TikTok salienta que, desde 2020, tem “protegido a integridade” da sua plataforma “em mais de 200 eleições em todo o mundo, incluindo em Portugal, durante as recentes eleições legislativas de maio de 2025″.

Agora, “estamos comprometidos em oferecer um espaço respeitador, onde as pessoas possam expressar-se e construir comunidade”, adianta a plataforma, salientando que está a tomar “medidas proativas” nestas autárquicas.

“A nossa taskforce local de eleições trabalhará em conjunto com a tecnologia para limitar conteúdos nocivos e capacitar as pessoas a distinguir factos de ficção” e, “hoje, partilhamos também mais detalhes sobre como fazemos isto e anunciamos o lançamento do nosso centro eleitoral — um hub na aplicação onde os utilizadores em Portugal poderão aceder a informação fiável sobre as eleições nas próximas semanas”, acrescenta.

O centro eleitoral foi lançado em 17 de setembro para facilitar o acesso de informação fidedigna sobre a votação e as eleições. “Este recurso da aplicação inclui detalhes essenciais sobre as eleições autárquicas em português, incluindo ligações para fontes oficiais que informam os utilizadores sobre onde e como votar”, como também “disponibiliza datas importantes, orientações do TikTok sobre literacia mediática e mais informações sobre os candidatos”, pode ser-se no comunicado.

Antes deste lançamento, “o TikTok dialogou com os reguladores nacionais portugueses, responsáveis por garantir a integridade do processo eleitoral, para apresentar a sua abordagem”.

Durante o período eleitoral, a rede social irá direcionar os utilizadores “para este recurso através de sugestões de pesquisa dedicados, tags em vídeos relevantes e em conteúdos publicados pelos GPPPA [governo, políticos e contas de partidos políticos]”.

Além disso, “os utilizadores que procurarem conteúdos relacionados com as eleições locais poderão descobrir e interagir facilmente com o centro eleitoral na aplicação“.

A rede social salienta que “isto faz parte de um trabalho mais amplo” que está a fazer “para capacitar as pessoas com informação fidedigna no TikTok e fornecer contexto importante sobre conteúdos e contas”.

Também “identificamos contas de meios de comunicação afiliados a Estados, atribuímos certificados de ‘verificado’ às contas para sinalizar que são autênticas e exigimos que os criadores classifiquem conteúdos gerados por IA, oferecendo ferramentas que tornam este processo fácil de realizar”, acrescenta.

“Protegemos a nossa comunidade ao aplicar políticas rigorosas contra desinformação prejudicial e tentativas de enganar os utilizadores”, diz o TikTok, salientando que investe “em tecnologias avançadas de moderação e em milhares de profissionais de segurança que trabalham em conjunto para proteger a comunidade”.