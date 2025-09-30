O candidato da CDU à Câmara de Leiria nas eleições autárquicas, Nuno Violante, criticou esta terça-feira a aposta no grande negócio, com consequências para os pequenos produtores e comerciantes.

“Achamos que o desenvolvimento do concelho depende também dos pequenos produtores e a falta de investimento no regadio de Santa Eufémia, por exemplo, ou mesmo nos campos do Lis, estão a afetar estas pessoas, juntamente com a aposta e o constante apoio ao grande negócio e às grandes superfícies, que afetam também os pequenos comerciantes da cidade”, disse à agência Lusa Nuno Violante.

À margem da primeira ação de campanha da CDU (coligação que junta os partidos Comunista e Ecologista Os Verdes), no mercado municipal, o candidato referiu que o concelho tem “dezenas de milhares de pequenas e médias empresas, muitas delas ligadas ao pequeno comércio, que estão a ser deixadas ao abandono por várias razões”.

Para o cabeça de lista, “a aposta no grande comércio” é um facto “evidente em Leiria”, notando que basta uma grande cadeia de hipermercados dizer que quer “um novo terreno, um novo edifício e ele surge a uma enorme velocidade”.

“Por outro lado, isto associa-se a outras questões, como é o urbanismo e, quando estamos a tirar as pessoas da cidade, muito por culpa do preço da habitação e das rendas, é mais do que evidente que o pequeno comércio se vai ressentir”, alertou.

Segundo Nuno Violante, “não ter visão para alterar isto e fazer conviver serviços com as famílias, com o comércio, retira vivacidade à cidade e negócio aos pequenos comerciantes”.

No mercado, onde contactou com vendedores e clientes, a comitiva da CDU foi confrontada com queixas de negócio fraco e críticas aos políticos, mas ouvindo de peixeiras da Nazaré o apoio incondicional ao candidato da CDU à Câmara, João Delgado.

“De facto, com políticas de fachada, muito pouco alinhadas e coerentes entre elas que, essencialmente, o PS e o PSD têm feito a nível nacional, mas também a nível local, há esta perceção de que são todos iguais, de que quando vão para o ‘poleiro’ todos fazem o mesmo, o que, na nossa opinião, não é verdade, aliás, as câmaras de CDU assim o mostram”, declarou o candidato, professor de 48 anos.

E antes de deixar o mercado, Nuno Violante ainda foi à loja “Sorte ao jogo”, com jogos da Santa Casa, distribuir panfletos, e admitiu que “a CDU também tem de investir nisso [sorte]”, para destacar que “a população é que tinha mais sorte se votasse CDU”.

Nas autárquicas de 2021, Gonçalo Lopes, que é recandidato, liderou, pela primeira vez, a lista do PS ao município, com o partido a manter oito mandatos e o PSD três. Os vereadores social-democratas passaram depois a independentes.

São também cabeças de lista à Câmara de Leiria nas autárquicas de 12 de outubro Sofia Carreira (PSD), Luís Paulo Fernandes (Chega), Paulo Ventura (IL), Nuno Henriques Barroso (ADN), José Peixoto (coligação Avançar Leiria, que junta BE, Livre e PAN) e Branca Matos (CDS-PP).