Dezenas de estudantes encontram-se soterrados devido ao desabamento na segunda-feira de uma escola na Indonésia, com as equipas de resgate a tentar manter o maior número possível de estudantes vivos, mais de 12 horas após o desastre.

O desabamento provocou pelo menos três mortos e há ainda 38 pessoas desaparecidas entre os escombros, segundo o diretor da proteção civil local, Mohammad Syafii. As equipas de resgate avistaram entretanto outros corpos, indicando que o número de mortos provavelmente aumentará.

“Neste momento, pelas 12h30 (05h30 em Lisboa), o balanço é de três mortes”, declarou aquele responsável, enquanto as equipas de resgate continuavam os trabalhos, incluindo o fornecimento de oxigénio e água às dezenas de soterrados ainda com vida.

Do edifício do internato Al Khoziny, na cidade de Sidoarjo, leste de Java, foram retirados até agora oito sobreviventes.

Equipas de resgate, polícia e soldados, que trabalharam durante toda a noite, levaram esta manhã oxigénio e água a estudantes presos nos escombros instáveis de betão do edifício da Escola Islâmica Al Khoziny, na cidade de Sidoarjo, no leste de Java, a ilha da Indonésia onde se situa a capital, Jacarta. Foram retirados dos escombros até agora oito sobreviventes, enfraquecidos e feridos.

As famílias dos estudantes reuniram-se em hospitais ou perto do edifício desabado, aguardando notícias.

Um quadro de avisos no posto de comando instalado no complexo do internato listava 65 estudantes como desaparecidos esta manhã. A maioria são rapazes do 7º ao 11º ano, com idades entre 12 e 17 anos.

Pesadas lajes de betão e outros escombros, bem como partes instáveis do edifício, estão a dificultar os esforços de busca e salvamento, segundo Nanang Sigit, um oficial de busca e salvamento que liderou os esforços, citado pela agência Associated Press. O equipamento pesado disponível não foi utilizado devido ao receio de que possa causar mais desabamentos.

“Temos fornecido oxigénio e água às pessoas que ainda estão presas sob os escombros, mantendo-as vivas enquanto trabalhamos para as resgatar”, disse Sigit.

O mesmo responsável acrescentou que os socorristas viram vários corpos sob os escombros, mas estão concentrados em salvar aqueles que ainda estão vivos.

Várias centenas de socorristas participam na operação, com equipamento para respiração, resgate, evacuação médica e outras ferramentas de apoio.

Os alunos estavam a realizar as orações da tarde num edifício que estava a ser alargado, sem autorização, que ruiu de repente, informou o porta-voz da polícia provincial, Jules Abraham Abast.

Moradores, professores e pessoal auxiliar ajudaram os estudantes feridos, muitos com ferimentos na cabeça e ossos fraturados. As estudantes, que estavam a rezar noutra parte do edifício, conseguiram escapar.

Um menino de 13 anos foi confirmado morto e outros 99 estudantes feridos foram levados para hospitais, alguns em estado crítico, segundo as autoridades.

O desabamento está a ser objeto de uma investigação. Abast informou que o antigo salão de orações tinha dois andares, mas mais dois estavam a ser acrescentados sem licença.

“A fundação do edifício antigo aparentemente não conseguiu suportar dois andares de betão e desabou durante o processo de concretagem”, disse Abast.

*notícia atualizada às 9h26 desta terça-feira, dia 30