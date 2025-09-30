A maior edição da Fruit Attraction arranca esta terça-feira, em Madrid, e Portugal vai estar representado por 50 empresas e associações, numa altura em que o setor quer pedir ao Governo urgência na execução da estratégia Água que Une.

Segundo dados da associação Portugal Fresh, responsável pela representação portuguesa, vão estar presentes no evento 50 empresas, associações de produtores e parceiros nacionais.

Para a associação, a presença neste certame é estratégica para a internacionalização das empresas e para a promoção da produção nacional nos mercados externos.

Em comunicado, divulgado em 25 de setembro, o presidente da Portugal Fresh — Associação para a Promoção das Frutas, Legumes e Flores de Portugal, Gonçalo Santos Andrade, adiantou que vai aproveitar a presença do ministro da Agricultura e do Mar, José Manuel Fernandes, no dia 1 de outubro, para pedir urgência na execução do plano Água que Une, que disse ser “essencial para reforçar a produção nacional e melhorar a balança comercial” do setor.

Esta estratégia prevê cerca de 300 medidas, mas a associação referiu que falta conhecer quem vai coordenar e executar as obras previstas, bem como o dia de arranque das mesmas.

Neste evento, que decorre entre esta terça e quinta-feira, em Madrid, o stand da Portugal Fresh vai ocupar mais de 700 metros quadrados.

Esta será a maior edição de sempre da Fruit Attraction, com mais de 2.500 expositores e 120.000 profissionais de 150 países.

Na primeira metade do ano, as exportações de frutas, legumes e flores aumentaram 9,5% em valor para mais de 1.288 milhões de euros, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

A quantidade exportada cresceu, neste período, 8,9% para 837 milhões de quilos.

A União Europeia é o principal destino das frutas, legumes e flores produzidos em Portugal, representando 81% das exportações em valor.

Espanha, França, Países Baixos, Alemanha e Reino Unido são os principais destinos destes produtos nacionais.

Criada em 2010, a Portugal Fresh tem 112 sócios, que representam cerca de 5.000 agricultores.