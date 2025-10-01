A criação de bairros de proximidade, com comércio, espaços públicos e serviços, é uma das apostas da coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN), liderada pela ex-ministra socialista Ana Abrunhosa, para aumentar a qualidade de vida dos residentes.

A antiga governante pretende que os habitantes dos bairros da cidade possam ter acesso ao comércio, à saúde, a equipamentos desportivos e infantis e serviços de proximidade num tempo máximo de 15 minutos, criticando o atual executivo liderado por José Manuel Silva, da coligação PSD/IL/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/MPT/Volt, de não cuidar de Coimbra.

Numa ação de campanha nos centros comerciais de Celas, na freguesia urbana de Santo António dos Olivais, a mais populosa do concelho, Ana Abrunhosa disse à agência Lusa que pretende desenvolver um projeto integrado para o comércio, para a mobilidade e para cuidar dos espaços públicos.

“Pretende-se que, nestas zonas como Celas, possamos ter acesso a comércio, saúde, equipamentos desportivos e infantis e serviços de proximidade em 15 minutos”, realçou a antiga ministra da Coesão Territorial, que responsabilizou o atual executivo de ter descuidado “totalmente os espaços públicos, os passeios, a sinalização de passadeiras e não ter um programa para o comércio e para a vivência dos bairros”.

A candidata quer garantir que em cada bairro exista um equipamento desportivo e outro infantil e possa existir comércio tradicional de qualidade, através de um programa de apoio ao comércio, e um acesso mais rápido e descongestionado à saúde. “A nossa ideia é que possamos ter uma melhor distribuição dos equipamentos de saúde pelos bairros da cidade, porque vemos uma concentração dos centros de saúde, mas o ideal é que possamos ter equipamentos de saúde mais bem distribuídos pela cidade“, sublinhou.

Se for eleita presidente da Câmara, Ana Abrunhosa prometeu um programa de apoio ao comércio inserido no conceito dos bairros de proximidade, com um conjunto de incentivos que podem abranger também a requalificação das lojas.

Na ação desta tarde, alertou para a importância de cuidar de toda a cidade e dar vida ao comércio tradicional, enquanto acusou o atual executivo, liderado por José Manuel Silva, de não cuidar do espaço público.

Vemos um espaço público descuidado, as passadeiras por sinalizar, e uma falta de preocupação pela mobilidade das pessoas desta zona de Celas, que enfrentam diversos problemas, nomeadamente a nível do trânsito”, observou.

Para a cabeça de lista da coligação Avançar Coimbra, o município “tem-se desresponsabilizado de cuidar do espaço público e da mobilidade das pessoas em aspetos básicos, como cuidar dos passeios e da inclusão das pessoas que usam cadeira de rodas”.

Além de Ana Abrunhosa, são candidatos nas eleições de 12 de outubro o atual presidente da Câmara, José Manuel Silva, pela coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/MPT/Volt; o vereador Francisco Queirós, pela CDU (PCP/PEV); o ex-deputado José Manuel Pureza, pelo Bloco de Esquerda; Maria Lencastre Portugal, pelo Chega; Sancho Antunes, pelo ADN; e Tiago Martins, pela Nova Direita.

O atual executivo é composto por seis elementos da coligação Juntos Somos Coimbra, quatro do PS e um da CDU.