O candidato do ADN à presidência da Câmara de Viseu, Paulo Quintão, prometeu esta quinta-feira a criação de programas de formação na área da proteção civil destinados aos habitantes das aldeias, que são quem habitualmente chega primeiro aos incêndios.

“Mais vale termos os civis formados. Portanto, vão ser criados programas complementares ao Aldeia Segura para formar pessoas para constituírem as primeiras brigadas”, disse à agência Lusa Paulo Quintão, que foi bombeiro voluntário durante 21 anos e tem “milhares de horas” de combate a incêndios florestais.

Na opinião do candidato, as aldeias devem ter “pessoas devidamente formadas para fazerem essa primeira intervenção até à chegada dos meios dos bombeiros”.

“Temos ignições em que a primeira viatura demora meia hora/40 minutos a chegar. Isto não pode ser, porque em 20 minutos arde uma casa”, sublinhou.

A sua proposta é a de que cada Junta de Freguesia tenha “um carro com dois kits, um de combate a incêndios e um de inundações”, porque são as duas principais ocorrências que se registam nas aldeias.

Paulo Quintão disse também que pretende reabrir o antigo quartel dos voluntários, situado no centro da cidade, uma vez que atualmente os operacionais estão “demasiado longe” (em Rio de Loba), e renovar o parque de viaturas dos bombeiros.

“Uma das principais medidas é, através dos fundos comunitários, a aquisição de uma segunda viatura de combate a incêndios urbanos multi-operações, de dimensões um pouco mais reduzidas, para permitir agilmente chegar à Sé e a outros locais da cidade onde o trânsito complica a chegada dos meios de socorro”, justificou.

Outro objetivo de Paulo Quintão é “aumentar as Equipas de Intervenção Permanente dos Bombeiros Voluntários, pelo menos com mais duas equipas, sendo uma delas fixa no antigo quartel”, com uma viatura de combate a incêndios ligeira e uma ambulância de socorro, de forma a “minimizar o tempo de resposta”.

No que respeita à segurança, o candidato do ADN referiu que “tem de passar sempre por uma restruturação da Polícia Municipal”, aumentando o número de efetivos e percebendo se poderá ter mais competências em termos legislativos.

“Não sendo um órgão de polícia criminal, só por aí tem uma limitação muito grande na sua área de intervenção. Quantas vezes ligamos para a Polícia Municipal e estão ocupados a colocar baias no Fontelo? Isto não pode acontecer, é ridículo”, considerou.

Segundo o candidato, é preciso “colocá-los numa função muito mais de proximidade, visibilidade, com brigadas apeadas”, em locais como o centro histórico, o parque Aquilino Ribeiro e Jugueiros, e implementar rapidamente o sistema de videovigilância.

Além de Paulo Quintão, são candidatos à presidência da Câmara de Viseu, nas eleições autárquicas de dia 12, Fernando Ruas (PSD), João Azevedo (PS), Leonel Ferreira (CDU), Hélder Amaral (CDS-PP), Bernardo Pessanha (Chega) e Hélio Marta (IL).

Em 2021, Fernando Ruas obteve 46,68% dos votos, que se traduziram em cinco mandatos, menos um do que em 2017. O PS, com uma lista encabeçada por João Azevedo, obteve 38,26% dos votos, ficando com quatro mandatos. O Chega foi o terceiro partido mais votado (2,95%), seguido da IL (2,20%), do CDS-PP (2,02%), do BE (2,01%), do PAN (1,26%) e da CDU (1,17%).