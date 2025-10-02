O candidato à Câmara da coligação Juntos Somos Coimbra defendeu esta quinta-feira a criação de uma central municipal única de operações de socorro, que coordene no mesmo local os bombeiros, polícia municipal e restantes agentes de proteção civil.

O atual presidente José Manuel Silva e recandidato ao cargo (pelo PSD/IL/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/MPT/Volt) considerou que esta medida, para a qual já está a trabalhar enquanto autarca, “permite melhor gestão e coordenação dos meios”.

O objetivo é ter “uma coordenação centralizada de todos os meios de proteção civil do concelho, para não ser cada entidade a ter a sua central de comando”.

O candidato adiantou que a central única será instalada na Companhia da Bombeiros Sapadores da cidade, num investimento de cerca de 150 mil euros, que já foi candidatado a financiamento.

Neste dia de campanha, em que falou de proteção civil e segurança, José Manuel Silva anunciou que, se for reeleito, vai elevar os bombeiros sapadores a um batalhão, o que implica o reforço dos recursos humanos, renovação da frota, alargamento de competências e adaptação da estrutura de comando.

Esta alteração vai “dar mais dignidade à companhia de Bombeiros Sapadores”, além de ser uma questão de “reconhecimento e autoestima”.

O cabeça de lista da coligação Juntos Somos Coimbra anunciou ainda que pretende continuar a aumentar o apoio anual às associações humanitárias de bombeiros voluntários.

“Há muitos anos que não tinham aumento desses apoios e no nosso programa anterior comprometemo-nos a duplicar esses apoios. Já aumentámos 50% e vamos aumentar mais 50%”, garantiu.

“Também queremos aprofundar o regulamento municipal de concessão de benefícios sociais e incentivo ao voluntariado, que não existia e foi uma iniciativa nossa e que, nos transportes públicos, equiparou os bombeiros a trabalhadores municipais”, disse o candidato, salientando que nunca tinha existido um regulamento que “reconhecesse e agradecesse e estimulasse o voluntariado nos bombeiros”.

Neste setor da proteção civil e segurança, o antigo bastonário da Ordem dos Médicos assumiu o compromisso de melhorar as instalações da Polícia Municipal para criar condições para o armazenamento de armas de fogo e o aumento de 10 novos elementos para aquela estrutura.

“A Polícia Municipal, como polícia administrativa do município, tem imensas tarefas a desenvolver e não tem agentes suficientes para as executar, nomeadamente para reforçar as rondas de prevenção em áreas sensíveis como a Baixa e a Alta, que pretendemos implementar”, justificou.

Além de Ana Abrunhosa, são candidatos nas eleições de dia 12 o atual presidente da Câmara, José Manuel Silva, pela coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/MPT/Volt; o vereador Francisco Queirós, pela CDU (PCP/PEV); o ex-deputado José Manuel Pureza, pelo Bloco de Esquerda; Maria Lencastre Portugal, pelo Chega; Sancho Antunes, pelo ADN; e Tiago Martins, pela Nova Direita.

O atual executivo é composto por seis elementos da coligação Juntos Somos Coimbra, quatro do PS e um da CDU.