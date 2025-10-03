A Guarda Nacional Republicana (GNR) apreendeu na segunda-feira no concelho de Estarreja, no distrito de Aveiro, duas armas de fogo no âmbito de um processo de violência doméstica, informou esta sexta-feira a Guarda.

Em comunicado, a GNR adianta apreensão no âmbito da investigação pelo crime de violência doméstica de um homem de 75 anos sobre a companheira de 76 anos, que decorria há dois meses.

No âmbito da investigação os militares da Guarda realizaram uma busca domiciliária que culminou na apreensão de duas armas de caça.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Aveiro.