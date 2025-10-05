O candidato da coligação Juntos Somos Coimbra e atual presidente do município afirmou este domingo que o Sistema de Mobilidade do Mondego, com um primeiro troço de cinco quilómetros em funcionamento desde final de agosto, está a ser visto como exemplo.

“Coimbra está a ser olhado por outras cidades como exemplo por ser o primeiro metrobus ou o primeiro BRT [Bus Rapid Transit ou autocarro de trânsito rápido do Sistema, que utiliza autocarros elétricos em canal dedicado em funcionamento no país”, destacou José Manuel Silva.

O candidato da coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS-PP/Nós, Cidadãos/PPM/Volt/MPT) participou, este domingo de manhã, numa ação de campanha na feira dominical de São João do Campo, onde ouviu alguns populares a queixarem-se do mau funcionamento dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC).

“São uns abusadores, temos 60 motoristas que pediram dispensa do seu trabalho [para participar na campanha] que é um serviço essencial. É o Partido Comunista que está a fomentar esta utilização excessiva da democracia, pois, se eu deixasse de trabalhar 15 dias, a Câmara parava”, respondeu a quem o interpelou.

Em declarações à agência Lusa, o antigo bastonário da Ordem dos Médicos aproveitou para vincar as vantagens do metrobus, que a partir de segunda-feira passa a ter horário alargado.

“Os conimbricenses verificaram que as obras valeram a pena e que tiveram a melhor coordenação possível. Cada troço, cada obra, era objeto de múltiplas empreitadas diferentes que tinham de ser feitas por lei sequencialmente e tinha de se coordenar as várias frentes de obra, conforme as disponibilidades até de recursos humanos, que nós sabemos como há falta de recursos humanos atualmente”, sustentou.

Para o recandidato, esta é uma grande obra para a cidade, que “coloca Coimbra no futuro da mobilidade amiga do ambiente, da mobilidade elétrica, da mobilidade rápida na cidade em via dedicada”.

“É a primeira vez que Coimbra tem um sistema de transportes públicos de primeiro nível em via dedicada, tipo metrobus, que está a ser adotado por todas as cidades europeias e nós temos que estar felizes com isso”.

Sobre o alargamento do horário do metrobus, no troço de cinco quilómetros entre a Portagem e o Vale das Flores, que está em fase experimental e com viagens gratuitas, José Manuel Silva informou que passará a funcionar entre as 07:30 e as 20:00, com uma frequência de 10 em 10 minutos.

“Continuam os testes, a sincronização de todo o Sistema de Mobilidade do Mondego, que é centralizado. Por outro lado, vai servir melhor as pessoas porque, para surpresa de muita gente, o metro está a ter uma utilização excecional, está a levar mais pessoas à Portagem, à Baixa, mas também tem implicações nas freguesias que estão ao longo da Nacional 111, nomeadamente São João do Campo, onde nos encontramos, São Silvestre, São Martinho de Árvore e Lamarosa”, apontou.

O candidato aproveitou ainda para frisar que, apesar desta obra ser da Infraestruturas de Portugal (IP), “o esforço de coordenação, de adaptação funcional e urbanística entre o canal do metrobus e a cidade de Coimbra foi feito pela Câmara Municipal” a que preside.

“A Praça 25 de Abril é desenho nosso, a paragem no Alto de São João, a paragem da Câmara, a ligação da paragem dos colégios. Todo esse trabalho de ligação, foram poupadas dezenas de árvores, tudo obra da Câmara que consumiu recursos, não só na realização destes projetos, como também no acompanhamento de toda a obra”.

Além de José Manuel Silva, são candidatos a ex-ministra Ana Abrunhosa, pela coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN); o vereador Francisco Queirós, pela CDU (coligação PCP/PEV); o ex-deputado José Manuel Pureza, pelo Bloco de Esquerda; Maria Lencastre Portugal, pelo Chega; Sancho Antunes, pelo ADN; e Tiago Martins, pela Nova Direita.

O atual executivo é composto por seis elementos da coligação Juntos Somos Coimbra, quatro do PS e um da CDU.

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