O candidato do PPM/PTP é o “homem ideal para liderar” a Câmara Municipal de Lisboa, defendeu este domingo o presidente do partido monárquico, antes de um mini-concerto no Largo do Chiado, organizado para ‘devolver’ cultura à cidade.

Em declarações à agência Lusa, Gonçalo da Câmara Pereira não poupou elogios a Tomaz Ponce Dentinho, “um lisboeta nato” e “um quadro fantástico”, que seria “o homem ideal para liderar” a autarquia.

“Talvez seja o melhor candidato para Lisboa”, sintetizou, antes de dar início a um pequeno concerto no Largo do Chiado.

Diante d’A Brasileira, um dos icónicos espaços da Baixa lisboeta, dois guitarristas anunciavam’a ação de campanha do candidato do PPM/PTP, que, acompanhado da família, ia distribuindo folhetos no formato de marcadores de livros.

“Nós viemos aqui dar cultura aos estrangeiros”, justificou o presidente do Partido Popular Monárquico, admitindo querer mostrar aos turistas que “Lisboa tem uma cultura própria”.

“Um povo sem cultura não é povo. Nestes quatro anos, abandonou-se a cultura. O desleixo da cultura portuguesa foi uma coisa única, que nunca tinha existido. Lisboa deixou de ter cultura”, acusou o também fadista, descrevendo Carlos Moedas como “o maior incompetente” que conheceu na Câmara da capital.

Para o dirigente, o atual presidente da autarquia e cabeça de lista da coligação PSD/CDS-PP/IL “não resolveu um único problema da cidade” durante o seu mandato.

“Espero bem que não ganhe as eleições. Espero que as pessoas que apostaram no engenheiro Carlos Moedas retirem-lhe os votos e nos deem a nós, porque temos capacidade para isso”, assegurou.

Atualmente, o executivo municipal integra sete eleitos da coligação “Novos Tempos”, que integrava o PPM, além de PSD, CDS-PP, MPT e Aliança -, sete eleitos da coligação “Mais Lisboa” – PS/Livre -, dois da CDU e um do BE.

As palavras duras de Gonçalo da Câmara Pereira deram lugar à música, com o fadista a iniciar a sua atuação, composta por três músicas, com “Cheira bem cheira a Lisboa”.

Embora a maioria passasse sem perceber que se tratava de uma ação de campanha, houve turistas que pararam para assistir ao mini-concerto, enquanto os empregados d’A Brasileira trauteavam o refrão.

“This is fado, the sound of Portugal”, lançou o presidente do PPM, que adaptou a letra da conhecida música de Amália Rodrigues propondo “correr com Moedas” e elegendo Tomaz Ponce Dentinho como “o melhor do mundo”.

O candidato às eleições de dia 12 aproveitou o momento para denunciar o descontentamento dos comerciantes.

“Há uma estranheza em relação à junta de freguesia, que não deixa as pessoas tocarem. A Brasileira quer que toquem e as pessoas querem tocar. É importante encontrarmos esse equilíbrio: é preciso saber quais os decibéis que podem ter e até que horas. A gestão da cidade tambem passa pela gestão destes conflitos”, defendeu o cabeça de lista da coligação PPM/PTP.

Além de Ponce Dentinho, concorrem à Câmara de Lisboa o atual presidente Carlos Moedas (PSD/CDS-PP/IL), Alexandra Leitão (PS/Livre/BE/PAN), João Ferreira (CDU-PCP/PEV), Bruno Mascarenhas (Chega), Ossanda Líber (Nova Direita), José Almeida (Volt), Adelaide Ferreira (ADN) e Luís Mendes (RIR).