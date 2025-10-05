O candidato independente com o apoio do PAN à Câmara do Porto, Filipe Araújo, assumiu este domingo à agência Lusa querer ser presidente daquela autarquia por ser o cargo mais importante do país.

Atual vice-presidente do executivo de Rui Moreira, o cabeça de lista do movimento Fazer à Porto garantiu não ter outro objetivo político no país, em declarações à margem de uma visita a um parque infantil no bairro de Costa Cabral.

“Para mim, o cargo mais importante a nível político, sem dúvida, é ser presidente da Câmara do Porto. Não quero ser mais nada“, sublinhou Filipe Araújo, que baseia a sua convicção no facto de nos 12 anos que leva na autarquia ter percebido “que trabalhar próximo dos portuenses e conseguir projetar esta cidade para ser líder naquilo que é uma série de áreas” em que o concelho “progrediu nos últimos anos” é algo que o “deixa absolutamente preenchido”.

E quer sê-lo, também, por acreditar que “a cidade do Porto pode desempenhar um papel de relevância a nível nacional e a nível internacional“.

Questionado se essa foi a razão de topo para não ter aceitado o convite do presidente do PSD, Luís Montenegro, na reunião que teve em Espinho, com o agora candidato social-democrata ao Porto, Pedro Duarte, conforme desvendou em entrevista ao Observador, Filipe Araújo foi curto na resposta. “Acho que o Luís Montenegro tem de se habituar a que haja alguém que lhe diga não e que rejeite os convites que ele tem. Se o PSD não consegue aceitar um não e me rejeitar, tem de fazer algumas aulas sobre isso, de terapia ou algo assim no género”, concluiu.

No parque infantil do bairro de Costa Cabral, Filipe Araújo falou de obra feita enquanto vice-presidente da autarquia depois de terem encontrado “uma cidade parada, esquecida até a nível de parques infantis” em que existiam “cerca de 16 parques, todos relativamente em mau estado”.

“Hoje temos a cidade com cerca de 36, 38 parques infantis, uma cidade com outra postura em relação àquilo que é a diversão para as crianças e para os jovens. Isto mudou todo o cenário da cidade em muitos sítios, nomeadamente aqui, no Jardim de Belém, em que temos um parque que é usufruído pelas pessoas aqui à volta, dos bairros circundantes. É uma comunidade que, não estando organizada, cuida do espaço público”, descreveu.

Caso seja eleito presidente, Filipe Araújo quer replicar estes espaços pela cidade, instalando os 20 parques infantis já em projeto, continuando a criar espaços que reúnem crianças e idosos. “Eu sei que toda a gente fala de habitação, de mobilidade, de segurança, todos esses aspetos são muito importantes, mas o que importa mesmo para as pessoas é usufruírem da cidade com qualidade e é muito nisto que nós estamos empenhados”, disse Filipe Araújo.

Concorrem à Câmara do Porto Manuel Pizarro (PS), Diana Ferreira (CDU – coligação PCP/PEV), Nuno Cardoso (Porto Primeiro – coligação NC/PPM), Pedro Duarte (coligação PSD/CDS-PP/IL), Sérgio Aires (BE), o atual vice-presidente Filipe Araújo (Fazer à Porto – independente), Guilherme Alexandre Jorge (Volt), Hélder Sousa (Livre), Miguel Corte-Real (Chega), Frederico Duarte Carvalho (ADN), Maria Amélia Costa (PTP) e Luís Tinoco Azevedo (PLS).

O atual executivo é composto por uma maioria de seis eleitos do movimento de Rui Moreira e uma vereadora independente, sendo os restantes dois eleitos do PS, dois do PSD, um da CDU e um do BE. As eleições autárquicas realizam-se no dia 12.