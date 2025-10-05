O cabeça de lista do MPT à Câmara do Funchal, na Madeira, afirmou este domingo que a sua candidatura “faz toda a diferença”, constitui uma “mais-valia” para o município e sublinhou que o partido consegue “fazer melhor”.

“Nós conseguimos fazer melhor e pedimos o voto da população, pedimos a confiança da população”, disse Válter Rodrigues, numa ação de campanha junto à igreja matriz de Santo António, uma das dez freguesias que compõem o concelho do Funchal, o mais populoso da Madeira, com 108.129 habitantes (dados oficiais referentes a 2024).

O Funchal é também o concelho do país com mais candidaturas à Câmara Municipal — 14.

O candidato, também líder da estrutura regional do Partido da Terra, destacou algumas propostas da candidatura para o concelho, como a criação de bolsas de estacionamento nas zonas altas e transportes públicos gratuitos para todos os residentes, para facilitar a mobilidade, considerando que deste modo haverá menos automóveis em circulação.

O MPT defende também a reabilitação de prédios devolutos para habitação, o reforço da limpeza urbana e uma aposta na transição energética, nomeadamente com uma frota automóvel municipal elétrica.

Válter Rodrigues, que é também deputado na Assembleia Municipal, criticou, por outro lado, a “inércia” da Junta de Freguesia de Santo António, liderada pelo PSD/CDS-PP, considerando que “em quatro anos nem uma caleira soube fazer, nem a limpeza dos esgotos, nem dar informação à Câmara para fazer a limpeza dos esgotos”.

O cabeça de lista do MPT apontou ainda falhas ao nível da limpeza e manutenção de becos e veredas.

“Nada foi feito. Foram quatro anos nesta junta de freguesia perdidos e os próximos não vão ser melhores, [se o PSD] voltar a ganhar, porque não tem a noção do que a freguesia merece”, sustentou.

A ação de campanha deste domingo do MPT contou com a presença da candidata à junta de freguesia de Santo António, Mónica Martins, que criticou a relação do atual executivo com a população, que não atende às suas queixas e preocupações.

“Os cidadãos querem ser ouvidos a partir do momento em que apresentam uma queixa. É por isso que estamos a lutar, por uma maior atenção aos cidadãos por parte da junta”, afirmou.

O atual executivo da Câmara do Funchal é composto por seis vereadores da coligação PSD/CDS-PP, chefiado por Cristina Pedra, e cinco sem pelouro da coligação Confiança, liderada pelo PS.

O MPT tem atualmente um representante na Assembleia Municipal.

Nestas eleições autárquicas, candidatam-se à Câmara do Funchal Paulo Azevedo (Nova Direita), Mónica Freitas (PAN), Marta Sofia (Livre), Luís Filipe Santos (Chega), Rui Caetano (PS), Miguel Pita (ADN), Fátima Aveiro (JPP), Raquel Coelho (PTP), Válter Rodrigues (MPT), Jorge Carvalho (coligação PSD/CDS-PP), Ricardo Lume (CDU — coligação PCP/PEV), Sara Jardim (IL), Liana Reis (RIR) e Dina Letra (BE).