Homem mata o juiz durante julgamento e fere duas pessoas em tiroteio na Albânia

Um homem que estava a ser julgado na capital albanesa de Tirana matou a tiro um juiz e feriu dois outros intervenientes no julgamento, segundo a Associated Press.

Segundo a polícia citada pelo canal albanês Top Channel, o caso deu-se às 14h40 desta segunda-feira. Nessa altura, o juiz Astrit Kalaja presidia a uma decisão no tribunal de recurso na capital albanesa quando o réu, Elvis Shkambi, de 30 anos, o alvejou.

A polícia garantiu em comunicado que Shkambi foi “preso imediatamente após o incidente” e “a arma do crime foi apreendida”. Os feridos são pai e filho e eram os queixosos do caso: Rakip Kurtaj, de 65 anos, e Ervis Kurtaj, de 45 anos. Não correm risco de vida, de acordo com as autoridades.

O primeiro-ministro albanês, Edi Rama, deixou as sua “condolências à família do juiz” na rede social X, considerando ainda que a “agressão criminosa contra o juiz exige uma resposta mais extrema por parte da justiça contra os agressores“.

Entre as várias reformas, o chefe do governo disse que a “tragédia exige uma reflexão sobre o sistema de segurança interna dos tribunais“, assim como um reforço das penas para o porte ilegal de armas.

Ngushëllime vëllazërore familjes së gjykatësit të ndjerë Astrit Kalaja dhe u prehtë në paqe???? Agresioni kriminal mbi gjykatësin kërkon padyshim përgjigjen më ekstreme ligjore ndaj agresorit. Por kjo tragjedi kërkon një reflektim për sistemin e sigurisë së brendshme të… — Edi Rama (@ediramaal) October 6, 2025

Já o Presidente albanês, Bajram Begaj, disse que o tiroteio era um “ato intolerável” e um “terrível ataque” à juiza e “também à justiça enquanto tal”.

“Em nome do Estado, estou ao lado da família do falecido e dos seus colegas, próximos e distantes, e expresso a total solidariedade dos albaneses com a dor sem limites da perda”, escreveu no Facebook.