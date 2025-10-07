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Homem mata o juiz durante julgamento e fere duas pessoas em tiroteio na Albânia

Este artigo tem mais de 1 ano

Feridos, que não correm perigo de vida, são pai e filho que tinham feito uma queixa no tribunal sobre uma disputa de propriedades. Primeiro-ministro apelou ao reforço da segurança nos tribunais.

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Anadolu via Getty Images

Anadolu via Getty Images

Um homem que estava a ser julgado na capital albanesa de Tirana matou a tiro um juiz e feriu dois outros intervenientes no julgamento, segundo a Associated Press.

Segundo a polícia citada pelo canal albanês Top Channel, o caso deu-se às 14h40 desta segunda-feira. Nessa altura, o juiz Astrit Kalaja presidia a uma decisão no tribunal de recurso na capital albanesa quando o réu, Elvis Shkambi, de 30 anos, o alvejou.

A polícia garantiu em comunicado que Shkambi foi “preso imediatamente após o incidente” e “a arma do crime foi apreendida”. Os feridos são pai e filho e eram os queixosos do caso: Rakip Kurtaj, de 65 anos, e Ervis Kurtaj, de 45 anos. Não correm risco de vida, de acordo com as autoridades.

O primeiro-ministro albanês, Edi Rama, deixou as sua “condolências à família do juiz” na rede social X, considerando ainda que a “agressão criminosa contra o juiz exige uma resposta mais extrema por parte da justiça contra os agressores“.

Entre as várias reformas, o chefe do governo disse que a “tragédia exige uma reflexão sobre o sistema de segurança interna dos tribunais“, assim como um reforço das penas para o porte ilegal de armas.

Já o Presidente albanês, Bajram Begaj, disse que o tiroteio era um “ato intolerável” e um “terrível ataque” à juiza e “também à justiça enquanto tal”.

“Em nome do Estado, estou ao lado da família do falecido e dos seus colegas, próximos e distantes, e expresso a total solidariedade dos albaneses com a dor sem limites da perda”, escreveu no Facebook.

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