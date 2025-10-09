A cabeça de lista do PS à Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, afirmou esta quinta-feira que a mobilidade será central no próximo mandato, querendo, nesse sentido, acelerar a construção do metrobus e expandir a rede de metro.

Na reta final da campanha eleitoral para as eleições de domingo, a socialista, que assume a liderança da autarquia há oito anos, explicou que a mobilidade será uma da suas prioridades, porque o concelho, no distrito do Porto, mudou e tem mais pessoas ali a viver.

“O nosso território tornou-se muito atrativo, fruto de todo o investimento e valorização territorial realizados nos últimos anos”, assinalou.

Nessa sequência, Luísa Salgueiro, que também assume a presidência da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), considerou fulcral acelerar a construção do metrobus de Leça da Palmeira e construir a nova saída da Autoestrada 28 (A28) e a terceira travessia sobre o rio Leça.

A candidata do PS garantiu que irá ainda defender a construção da linha de metro de São Mamede Infesta e a expansão da rede de metro do Porto para Leça da Palmeira.

Ainda nesta matéria, Luísa Salgueiro revelou que vai construir um novo parque de estacionamento subterrâneo em Matosinhos e uma nova praça junto à Igreja matriz da Senhora da Hora, assim como requalificar o nó do Freixieiro. “Vamos acelerar, no próximo mandato, a descarbonização dos transportes e edifícios, ampliar a rede de mobilidade suave e a produção local de energia renovável numa estratégia que nos levará ao cumprimento do nosso objetivo de atingir a neutralidade carbónica até 2030”, sustentou.

Luísa Salgueiro assumiu querer que Matosinhos seja um concelho líder mundial em ação climática. A sustentabilidade ambiental faz parte do círculo do desenvolvimento e deve estar presente no desenho de todas as estratégias, seja da mobilidade, da construção/habitação, dos equipamentos, dos arruamentos, do turismo e do desenvolvimento económico, entendeu.

“Queremos continuar a ser um território atrativo e não temos nenhum embaraço em competir com as grandes cidades”, concluiu.

Concorrem à Câmara de Matosinhos a atual presidente de câmara, Luísa Salgueiro, pelo PS, o advogado Bruno Pereira pela Aliança Democrática (AD — coligação PSD/CDS-PP), o vereador da CDU José Pedro Rodrigues, o ex-socialista e vereador independente António Parada, pelo Chega, o ex-presidente do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda (BE) Pedro Filipe Soares, Filipe Garcia, pela IL, Diana Sá, pelo Livre, Vasco Martins, pelo ADN, e Hugo Alexandre Trindade, pelo PAN.

O atual executivo é composto por sete eleitos do PS, um do PSD, um independente, um pelo movimento António Parada Sim! e um da CDU.