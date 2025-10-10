O Presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, disse esta quinta-feira, numa rara entrevista a uma televisão israelita, desejar “a paz, a segurança e a estabilidade” entre os palestinianos e Israel.

“O que aconteceu hoje é um momento histórico”, afirma Abbas nesta entrevista concedida ao canal 12, em Ramallah, sede da Autoridade Palestiniana, a propósito do acordo de cessar-fogo em Gaza anunciado pelos Estados Unidos.

“Esperávamos e mantemos a esperança de conseguir pôr fim ao banho de sangue que assola o nosso país, seja na faixa de Gaza, na Cisjordânia ou em Jerusalém Oriental”, acrescentou.

“Hoje estamos muito felizes que este banho de sangue tenha chegado ao fim. Esperamos que assim continue e que a paz, a segurança e a estabilidade reinem entre nós e Israel”.

Israel e Hamas anunciaram na quarta-feira à noite um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, primeira fase de um plano de paz proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após negociações indiretas mediadas pelo Egito, Qatar, Estados Unidos e Turquia.

Esta fase da trégua envolve a retirada parcial do Exército israelita para a denominada “linha amarela” demarcada pelos Estados Unidos, linha divisória entre Israel e Gaza, a libertação de 20 reféns em posse do Hamas e de 1.950 presos palestinianos.

O cessar-fogo visa por fim a dois anos de guerra em Gaza, desencadeada pelos ataques a Israel, liderados pelo Hamas em 07 de outubro de 2023, que causaram cerca de 1.200 mortos e 251 reféns.

A retaliação de Israel já provocou mais de 67 mil mortos e cerca de 170.000 feridos, a maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde de Gaza (tutelado pelo Hamas), que a ONU considera credíveis.