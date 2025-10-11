Pelo menos 37 pessoas morreram este sábado e 13 estão desaparecidas após chuvas fortes terem atingido o México, noticiou a EFE.

“Trinta e sete mortes foram registadas” em quatro estados localizados numa vasta zona montanhosa no centro e leste do país, segundo um comunicado do Ministério da Segurança.

As mortes foram registadas nos estados de Veracruz (leste), Querétaro (centro), Hidalgo (centro) e Puebla (centro).

Em Hidalgo, as autoridades contabilizaram 16 mortos em deslizamentos de terras nos municípios de Tenango e Zacualtipán, de acordo com uma conferência de imprensa do secretário de Governo, Guillermo Olivares Reyna.

Em Puebla, o governador do estado, Alejandro Armenta, registou pelo menos cinco mortos e oito desaparecidos em deslizamentos de terra.

A Presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse este sábado de manhã que um menor morreu devido a um deslizamento de terras, em Querétaro.

No estado mais afetado, Veracruz, um polícia morreu enquanto realizava operações de resgate, indicou a Presidente,

“Estamos a trabalhar para apoiar a população, abrir estradas e restaurar o serviço de eletricidade”, disse a Presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, na rede social X, sublinhando que se reuniu virtualmente com os governadores dos estados onde foram registadas mortes, com chefes da Proteção civil, de organizações hidráulicas, entre outros responsáveis pela segurança civil.

Nos reunimos de manera virtual con las gobernadoras y los gobernadores de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Guerrero, así como titulares de Defensa, Marina, Conagua, SICT, CFE, Gobernación, Bienestar y Protección Civil para atender la emergencia por las… pic.twitter.com/kyRgbbkahP — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 10, 2025

As chuvas intensas provocadas pelos furacões Priscilla e Raymond, desde 7 de outubro, causaram inúmeras inundações e atingiram 31 dos 32 estados do país, destacando que foram partilhados vídeos nas redes sociais que mostram vítimas a tentarem salvar-se, a água a cobrir autocarros, carros, empresas, prédios e casas.