A noite eleitoral das eleições autárquicas de 2025 trouxe grandes surpresas, algumas certezas, mas também várias dúvidas.

O Chega não teve o resultado que queria apesar de ter conquistado as três primeiras câmaras municipais e o PS aguentou-se apesar de ter sido ultrapassado pelo PSD — que agora é o maior partido nos municípios e no Parlamento.

Em Lisboa, Carlos Moedas manteve-se no cargo tendo ganho a Alexandra Leitão, no Porto Manuel Pizarro não conseguiu efetivar o seu favoritismo nas urnas. Em Coimbra, Ana Abrunhosa do Partido Socialista que conseguiu destronar José Manuel Silva, do PSD.

Isaltino Morais conseguiu também vencer com maioria absoluta a câmara de Oeiras, com já era esperado. Uma das grandes surpresas foi mesmo Viseu que conseguiu pela primeira vez tirar os sociais-democratas do poder.

Luís Filipe Menezes ganhou Vila Nova de Gaia e regressa, assim, ao sítio onde já exerceu funções como autarca. Teve até direito à visita do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Veja na fotogaleria as melhores fotografias da noite eleitoral das eleições autárquicas de 2025.