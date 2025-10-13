O social-democrata Nuno Piteira Lopes é o novo presidente da Câmara Municipal de Cascais. O vice-presidente da autarquia foi oficializado como sucessor de Carlos Carreiras, assegurando 33,87% dos votos, o que se traduz em cinco mandatos.

Piteira Lopes concorria por PPD/PSD.CDS-PP, que desceu face aos resultados de há quatro anos em Cascais. A coligação perdeu 18,68% de votos e dois mandatos.

O candidato socialista à presidência da autarquia, João Ruivo, ficou em segundo lugar, com 16,18%, e elegeu dois vereadores. O resultado representa também uma descida para o PS, que em 2021, coligado com o PAN e Livre, assegurou 21,62 % e três vereadores.

A lista do candidato independente João Maria Jonet, Cascais para Viver, também conseguiu dois mandatos. Assegura o terceiro lugar (14,71%), com mais 189 votos que o Chega (14,50%), que iguala o número de vereadores.