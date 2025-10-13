Foi uma vitória “garantida” na “Câmara e na Assembleia municipal”. O presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, foi este domingo reeleito para um mandato de mais quatro anos após ter vencido a autarquia com 58,85% dos votos.

A vitória do candidato foi em toda a linha, como sublinhou aos apoiantes no quartel general. Pedro Santana Lopes, o candidato apoiado pelo PSD e pelo CDS-PP, venceu todas em todas as freguesias da Figueira da Foz. Isso traduziu-se em seis mandatos (no total de nove).

É uma vitória bastante mais dilatada do que em 2021. Há quatro anos, enquanto candidato independente, Pedro Santana Lopes obteve uma vantagem de apenas 619 votos face ao PS e sem conseguir maioria na Assembleia Municipal.

Os outros dois mandatos foram para o PS, cujo cabeça de lista era João Paulo Rodrigues. Para a Câmara Municipal, os socialistas obtiveram 19,47% dos votos. Em terceiro lugar ficou o Chega, com 9,95%, o que correspondeu à eleição de um vereador.

Em quarto lugar, ficou a CDU com 3,32%, seguido da coligação entre o Bloco de Esquerda, Livre e PAN com 3,23%. A Iniciativa Liberal ficou em sexto com 1,21% dos votos. Nenhum destes partidos obteve qualquer mandato.