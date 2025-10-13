O candidato apoiado pelo PSD/PAN/Iniciativa Liberal, Marco Almeida, declara vitória em Sintra, agradecendo o “voto de confiança” aos sintrenses.

“Quero agradecer aos sintrenses a participação eleitoral e o voto de confiança que manifestaram à coligação Sempre com os Sintrenses, uma coligação composta por muitos independentes que me acompanham desde 2013, mas sobretudo por três partidos, o PSD, a Iniciativa Liberal e o PAN, uma coligação original, mas que permitiu e que vai permitir devolver Sintra aos sintrenses”, afirmou Marco Almeida.

O antigo vice-presidente da autarquia, nos mandatos de Fernando Seara (PSD), falava no centro histórico de Sintra, num café onde nas anteriores eleições o PS acompanhou e festejou a noite eleitoral, acrescentando que foi “colocado um ponto final” em “12 anos de Partido Socialista”.

“Acredito que os próximos anos serão anos de qualificação do concelho no que diz respeito às suas infraestruturas, mas sobretudo à questão de os sintrenses voltarem a ter orgulho de viver neste concelho e de serem verdadeiramente sintrenses nas diferentes dimensões”, salientou.

A candidata do PS e Livre ao concelho de Sintra felicita Marco Almeida pela eleição para a Câmara Municipal de Sintra e promete que vai continuar a lutar por Sintra.

Com cerca de uma centena de apoiantes num restaurante em Massamá, Ana Mendes Godinho deixou vários agradecimentos aos partidos que apoiaram esta candidatura e fez questão de deixar um agradecimento especial a João Soares, candidato à Assembleia Municipal de Sintra, histórico socialista e antigo presidente da Câmara Municipal de Lisboa.

O PS perde Sintra, autarquia que governava há 12 anos sob a presidência de Basílio Horta. Apesar dos resultados, Ana Mendes Godinho diz que vai continuar a lutar para “colocar Sintra no lugar que merece” e para que “as 400 mil pessoas que vivem em Sintra têm voz e têm a capacidade de ter respostas às necessidades reais”.

Mendes Godinho termina o discurso garantido: “Contam sempre, sempre comigo.”

Rita Matias assegurou que vai desempenhar o cargo de vereadora em Sintra, apesar de não assumir pelouros para manter-se como deputada no Parlamento. “O mapa está a ficar azul se pensarmos em freguesias”, afirmou Rita Matias, referindo-se a uma freguesia na Figueira da Foz. “É de facto um partido a surgir, temos seis anos de existência, há outros partidos que existem há mais tempo que nós e que não conseguem ter esta implementação, por isso estão todos de parabéns.”

“Vou assumir papel de vereadora, com todo o orgulho, vou também continuar na AR mas há um compromisso, as senhas de presença de vereador sem pelouro vão para uma associação pró-vida e por isso ficam já os sintrenses com a certeza que não me candidato a cargos e cumpro o que prometo”, concluiu.

Com a saída de Basílio Horta da Câmara Municipal de Sintra ao fim de 12 anos ao comando, o PS escolheu a antiga ministra do Trabalho e da Segurança Social Ana Mendes Godinho para o suceder. Com a vitória do Chega no distrito nas legislativas, o partido optou por colocar uma das suas figuras-chave na corrida pela autarquia, com Rita Matias a estrear-se em eleições autárquicas. Marco Almeida é já um repetente nas candidaturas à liderança da Câmara e foi vice-presidente durante mais de uma década.

Nas últimas eleições legislativas, o Partido Socialista venceu com 39,93% dos votos, seguido pela candidatura social-democrata que contou com 25,81%. O Chega, em 2021, ficou em terceiro lugar, com 8,88%.